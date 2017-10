Arsenal sang VN thi đấu

Người hâm mộ VN sẽ được chứng kiến tận mắt Giáo sư Arsene Wenger cùng các học trò nổi tiếng của mình trong chuyến du đấu của CLB Arsenal vào ngày 17.7.2013.

Việc mời CLB thành London sang VN xuất phát từ ý tưởng của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, người đã thiết lập mối quan hệ khá sâu sắc với CLB này và cũng đang là chủ nhân của Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG.



VFF và bầu Đức rất phấn khích khi mời được Arsenal sang VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Đoàn Nguyên Đức nói: “Tại Đông Nam Á, các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia đã từng đón tiếp các CLB danh tiếng của giải Ngoại hạng Anh tới thi đấu, còn VN thì chưa. Điều này đã thôi thúc chúng tôi thực hiện dự án này để tạo cơ hội cho người hâm mộ được trực tiếp chứng kiến CLB và các cầu thủ ngôi sao mà mình yêu mến thi đấu trên sân. Hai năm trước, HAGL đã dự tính sẽ đưa đội bóng Arsenal sang VN, nhưng khi ấy chúng tôi thấy chưa chín muồi nên giờ chót khựng lại, chứ với tôi việc mời Arsenal nào khó gì”. Theo bầu Đức, khi ông kết hợp với lò đào tạo trẻ của Arsenal để xây dựng học viện tại Hàm Rồng cũng như đặt các bảng quảng cáo của HAGL trên sân Emirates, thì đó chính là nền tảng phát triển mối quan hệ này sâu rộng khi đó rồi.

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho hay: “Thời gian tới, hợp đồng về chuyến du đấu sẽ được ký kết tại London. Theo hợp đồng này, CLB hàng đầu nước Anh sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 15.7. Ngày 16.7 sẽ tham gia một số hoạt động từ thiện ở thủ đô và ngày 17.7 sẽ có màn trình diễn tại sân Mỹ Đình vào 19 giờ”. Hiện tại, VFF chưa xác định được đối tượng nào sẽ gặp Arsenal nhưng có thể sẽ là đội hình gồm những cầu thủ ngôi sao, đang có phong độ tốt của bóng đá VN”. Theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, VFF dự kiến buổi tập của CLB Arsenal tại sân Mỹ Đình vào ngày 16.7 sẽ mở cửa cho khán giả vào xem. Riêng giá vé trận đấu sẽ được tính toán kỹ lưỡng đảm bảo để người hâm mộ có thể đến sân đông xem giò cẳng các thần tượng của mình.

Cũng ngày hôm qua, đại diện của CLB là ông Tomfox - Giám đốc thương mại và ông Anguskinnear - Giám đốc tiếp thị đã tỏ ra khá hài lòng khi tiến hành khảo sát một số khách sạn dự kiến là nơi đóng quân của đội bóng, thăm và khảo sát cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình. Ông Tomfox chia sẻ: “Chuyến du đấu châu Á vào tháng 7 tới mang ý nghĩa rất quan trọng bởi đây cũng chính là đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải của CLB. HLV trưởng Wenger rất quan tâm đến các trận đấu trong chuyến du đấu này để qua đó có thể tuyển chọn lực lượng tốt nhất cho đội bóng. Các cầu thủ sẽ rất quyết tâm thể hiện khả năng của mình. Và đó cũng chính là lý do chúng tôi khẳng định Arsenal sẽ ra sân với các ngôi sao sáng giá nhất, đội hình mạnh nhất”. Đội hình đó sẽ có các tên tuổi như Theo Walcott, Jack Wilshere, Oliver Giroud, Lukas Podolski, Santi Cazorla, Per Mertesecker, Thomas Vermaelen... Tham gia chuyến đi còn có thêm một vài gương mặt khác như Robert Pires, từng có cống hiến nhiều cho CLB này những mùa trước đây. Tiền vệ nổi tiếng này đã đóng góp lớn trong hàng loạt các danh hiệu của Arsenal như 2 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh (2001/2002 và 2003/2004), 3 lần vô địch Cúp FA (2002, 2003, 2005), 2 Siêu cúp Anh (2002, 2004), Á quân Champions League 2006.

Phí ra sân không được tiết lộ nhưng được biết sẽ vào khoảng 3 triệu USD. Kinh phí sẽ do bầu Đức kết hợp với Ngân hàng Eximbank do ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch HĐQT, chi trả. Trước đó, khán giả VN sẽ được xem CLB AS Roma thi đấu tại Hà Nội vào ngày 2.6.

Lan Phương

