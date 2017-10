Ẩu đả dữ dội ở cuộc đấu quyền anh tranh đai siêu trung

Theo website www.boxingscene.com, bầu không khí thù địch giữa các nhóm người hâm mộ của 2 tay đấm trước cuộc đấu. Sau đó, 50 CĐV quá khích đã lao vào “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” hết sức dữ dội, ném ghế kim loại và các vật cứng vào nhau. Vụ hỗn loạn tạo nên một cảnh tượng sốc được truyền thông mô tả là “cực kỳ bạo lực” khi nhiều phụ nữ cố gắng chạy thoát thân.

Một số người hâm mộ máu me đầm đìa trên đầu, mặt và quần áo, trong đó có cả phụ nữ. Tuy nhiên, dù vụ ẩu đả xảy ra gây nguy hiểm đầy bạo lực nhưng hầu như không có sự can thiệp của lực lượng an ninh bên trong sàn đấu Hans-Martin-Schleyer Halle.

Theo Reuters, một số thông tin trên mạng xã hội gợi ý rằng nhóm người hâm mộ trên cố tình gây ra cuộc ẩu đả nhằm mục đích kích động sự thù địch chào đón tay đấm người Anh Eubank Jr. Một thông tin cho rằng một số người hâm mộ quá khích trong nhóm khoảng 50 người tham gia đánh nhau thuộc băng đảng nhập cư khét tiếng ở Đức. Tuy vậy, vụ ẩu đả không ảnh hưởng đến Eubank Jr. Theo đó, với những cú đấm tốc độ, tay đấm 28 tuổi người Anh đã chiếm ưu thế trong suốt 2 hiệp đấu đầu tiên trước khi hạ knock out đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm 1 phút 58 giây thuộc hiệp thứ 3.

Với trận thắng này, ngoài việc duy trì sự nghiệp ấn tượng với 26 thắng (20 trận thắng knock out) và 1 thua, Eubank Jr đã giữ lại đai vô địch IBO siêu trung thế giới và hướng đến cuộc đấu bán kết World Boxing Super Series gặp người thắng trong cặp đấu Jamie Cox và George Groves.

Tây Nguyên