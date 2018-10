Aung La N Sang bảo vệ thành công đai hạng trung One Championship ​

Sự kiện ONE: PURSUIT OF GREATNESS diễn ra tối 26.10 tại Nhà thi đấu Thuwunna (Yangon) do Công ty truyền thông thể thao toàn cầu Châu Á, ONE Championship (ONE) tổ chức thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng đam mê võ thuật. Nổi bật trong sự kiện này là trận đấu “bom tấn” của nhà vô địch hai hạng cân “The Burmese Python” Aung La N Sang thượng đài với người thách đấu Mohammad Karaki. Aung La N Sang là người chiếm ưu thế ngay từ tiếng chuông đầu trận đấu, tung một loạt các đòn đánh vào võ sĩ thách đấu, người đã cố gắng trong vô vọng nhằm tìm cách đưa trận đấu xuống sàn. Một cú đấm móc hàm hiểm hóc của Aung La N Sang đã làm Karaki bị choáng và cũng báo hiệu trận đấu sắp kết thúc khi anh kết liễu đối thủ bằng một loạt đòn đấm, buộc trọng tài phải dừng trận đấu và dành chiến thắng cho võ sĩ người hùng tại quê nhà Myanmar bằng knockout kỹ thuật ngay hiệp đầu tiên.





Bảo vệ thành công đai vô địch thế giới hạng trung, Aung La N Sang đồng thời cũng đang giữ đai hạng bán nặng của ONE, nói: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ còn tiến bộ, và tôi cam đoan rằng sẽ đem đến những màn trình diễn ấn tượng hơn.”

Trong trận đấu đồng sự kiện chính của buổi tối, tài năng người Malaysia Keanu Subba đã khiến khán đài tại Sân vận động Trong nhà Thuwunna phải chết lặng sau khi khiến võ sĩ chủ nhà Phoe Thaw phải xin hàng ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Subba chủ động đưa trận đấu xuống sàn từ rất sớm, hạn chế lợi thế của Phoe Thaw ở khoản đánh đứng. Đến giữa hiệp đấu, Subba tận dụng sơ hở của Phoe Thaw và siết chặt một đòn khóa guillotine, khiến đối thủ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đập tay xin hàng.

Nhà vô địch thế giới hai lần hạng nặng Superkombat Tarik Khbabez đến từ Hà Lan đã vượt qua võ sĩ người Hà Lan gốc Ma-rốc Ibrahim El Bouni và giành chiến thắng bằng knockout kỹ thuật ở hiệp thi đấu thứ ba trong một trận đấu hấp dẫn thuộc khuôn khổ ONE Super Series Kickboxing.

Chuyên gia khóa siết người Nhật Bản Masakazu “Ashikan Judan” Imanari đã đem đến một màn địa chiến đẳng cấp, khi chỉ mất 83 giây để khiến đối thủ người Singapore Radeem Rahman đầu hàng trước một đòn armbar. Không mất nhiều thời gian để Imanari khống chế được Rahman, đưa trận đấu xuống sàn với mong muốn kết thúc bằng một đòn omoplata. Khi Rahman kịp thoát ra khỏi đòn khóa đó thì Imanari nhanh chóng chuyển sang tấn công bằng đòn armbar, buộc Rahman phải xin hàng và đánh dấu chiến thắng thứ 26 trong sự nghiệp của anh bằng submission…

Khánh Châu