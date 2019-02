Bác sĩ Nhật hướng dẫn trị liệu chấn thương cho học viện bóng đá NutiFood JMG

Đây là lần đầu tiên phương pháp này được giới thiệu ở Việt Nam, và Học viện NutiFood JMG là nơi được chọn để hướng dẫn.

Bác sĩ Ryoichi cho biết phương pháp này đã được ông nghiên cứu và ứng dụng 35 năm nay trên nhiều đối tượng bệnh nhân từ trẻ em, người lớn tuổi, người lao động, các vận động viên. Trị liệu bằng cách dán băng keo y tế, theo bác sĩ Ryoichi, có thể giúp bình thường hóa chức năng cơ bắp, cải thiện sự trao đổi chất và lưu thông máu, giảm đau do viêm và áp lực khi vận động, sửa chữa các khớp bị hỏng do thường xuyên hoạt động sai, thói quen ít hoạt động hay chấn thương do tập luyện cường độ cao. Hiện tại, phương pháp này đã được ông ứng dụng ở Nhật và Thái Lan.