Bài toán khó cho thể thao Việt Nam tại Olympic 2020

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông thế giới tại đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship) sau khi hạ knock out huyền thoại người Mông Cổ Narantungalag Jadambaa ở cuộc đấu thuộc sự kiện ONE: ROOTS OF HONOR diễn ra ở Manila (Philippines) kết thúc tối 12.4.