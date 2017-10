Báo Thanh Niên mở chuyên trang SEA Games: Mời bạn đọc tham dự 3 cuộc thi với tổng giải thưởng hơn 250 triệu đồng

Nhóm phóng viên Báo Thanh Niên gồm Quang Huy, Hoàng Quỳnh, Quốc Việt, Khả Hòa, Độc Lập và Tuấn Anh hiện đã có mặt tại Malaysia để bắt đầu cho chiến dịch tuyên truyền, phản ánh kịp thời thông tin thi đấu và các câu chuyện bên lề, ảnh đẹp, bình luận các sự kiện nổi bật về đoàn thể thao VN tại ngày hội lớn khu vực.

Bên cạnh đó, các sự kiện nóng bỏng khác, các kỷ lục, những khoảnh khắc, ngôi sao sáng tại SEA Games 29 cũng sẽ có trên các ấn phẩm của Thanh Niên. Ngoài ra, để đồng hành với đội tuyển U.22 VN, bóng đá nữ và futsal, truyền hình Báo Thanh Niên sẽ tổ chức bình luận, cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh từ Malaysia trước và sau các trận đấu, bắt đầu từ ngày 15.8 với sự tham gia dẫn chương trình của nhà báo Quang Tuyến cùng các khách mời như chuyên gia Đoàn Minh Xương, Vũ Tiến Thành, nhà báo Huỳnh Sang, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương, Phan Thanh Bình, Lưu Ngọc Hùng...

Đặc biệt, để tạo thêm sân chơi thú vị giúp bạn đọc có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với SEA Games 2017, góp phần cổ vũ tích cực cho đoàn thể thao VN và các đội bóng đá VN thi đấu giành thành tích tốt, Báo Thanh Niên tổ chức cùng lúc 3 cuộc thi với 3 nhà tài trợ song hành độc quyền với từng cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến hơn 250 triệu đồng. Cụ thể gồm: Cuộc thi cắt phiếu và dự đoán trực tuyến do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tài trợ.

Cuộc thi dự đoán qua tin nhắn do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia tài trợ và Cuộc thi viết cảm xúc SEA Games do Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tài trợ. Thể lệ các cuộc thi sẽ được đăng lần lượt bắt đầu từ ngày mai 12.8, riêng cuộc thi cảm xúc và dự đoán online (cắt phiếu), bạn đọc có thể tham gia trực tiếp trên trang seagames2017.thanhnien.vn