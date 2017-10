Báo Thanh Niên tổ chức giải golf lần thứ nhất

Giải sẽ diễn ra vào ngày 2.12 tại sân golf Long Thành (Km 9, QL51, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), dự kiến sẽ có 144 golfer tranh tài ở 4 bảng A, B, C và nữ theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Các VĐV nam được chia thành 3 bảng gồm bảng A (HDC 0 - 18); bảng B (HDC 19 - 28); bảng C (HDC >28); còn bảng nữ HDC 0 - 36.

Các giải kỹ thuật như Nearest to the pin & Longest Drive cũng sẽ được trao trong đêm gala trao giải diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, các golfer còn có cơ hội nhận giải Hole In One danh giá với giải thưởng bao gồm 2 căn hộ Himlam trị giá 1,5 tỉ đồng/căn, 1 căn hộ Novaland trị giá 1,5 tỉ đồng cùng 700 triệu tiền mặt và nhiều giải thưởng khác

Giải golf Báo Thanh Niên lần thứ 1 - 2016 được sự đồng hành của Công ty CP Him Lam, Công ty CP phân bón Bình Điền, Công ty dịch vụ MobiFone KV.2, Tổng công ty CP bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn, Công ty CP đầu tư địa ốc NOVA, Công ty TNHH AIKIBI, Công ty CP ĐTDĐ Thành Công, Công ty CP đầu tư và kinh doanh golf Long Thành. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ anh Mậu Dũng, ĐT: 0917537379, Email: trandungtn@gmail.com.

Trần Chấn Nam