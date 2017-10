Bão tuyết đe dọa Olympic mùa đông 2014

Nước chủ nhà Nga tiếp tục gặp rắc rối khi cơ quan dự báo thời tiết hàng đầu của Nga thông tin bão tuyết có thể “tấn công” Olympic mùa đông 2014 trong thời gian diễn ra sự kiện này, từ ngày 7 - 23.2.2014 tại thành phố Sochi.

Theo Hãng tin RIA Novosti, sau khi đầu tư hệ thống trữ tuyết để phòng nguy cơ thiếu tuyết phục vụ ngày hội thể thao mùa đông thế giới, Ban tổ chức sự kiện lại phải “đấu tranh” chuẩn bị cho nguy cơ mất an toàn do một cơn bão tuyết được dự báo sẽ ập đến. Ông Alexander Frolov, người đứng đầu cơ quan dự báo thời tiết Rosgidromet nói với RIA Novosti rằng trước nguy cơ trên, nước chủ nhà phải hết sức bình tĩnh đưa ra những phương án để đối phó với cơn bão tuyết. Ông Frolov còn cảnh báo về nguy cơ một số cuộc thi có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do tầm nhìn thấp khi thời tiết nhiều mây.

Đây là rắc rối mới nhất sau sự cố đáng tiếc của Nga trong hành trình rước đuốc, bên cạnh làn sóng chỉ trích về luật cấm tuyên truyền đồng tính tại Olympic mùa đông 2014.

Nguyên Khoa

