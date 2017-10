Bất ngờ bóng chuyền

Với chủ trương chỉ sử dụng nội binh nên vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia, đang tranh ở Phú Thọ và Yên Bái, thực chất là cuộc đấu của các lò đào tạo.

Nơi nào làm đội trẻ tốt, có bài bản, có chiều sâu trong xây dựng lực lượng đã nhanh chóng bật lên. Còn các đội trước đây sống bằng hơi thở ngoại binh do chuyển đổi chậm nên đã gặp không ít trục trặc. Sanest Khánh Hòa là ví dụ.



Ngô Văn Kiều chơi tốt chiều qua đã lấy lại phần nào hình ảnh của mình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Đội cựu vô địch này những năm trước luôn chơi hay với sự đóng góp của ngoại binh từ Indonesia cùng với “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều luôn sung mãn. Nhưng do Kiều bị chấn thương chỉ mới hồi phục, cộng với việc mất chuyền 2 tốt khiến đội bóng phố biển chệch choạc ngay từ các trận đầu, thua cả Maseco lẫn Công an Phú Thọ. Tuy nhiên với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Sanest Khánh Hòa đã kịp lấy lại hình ảnh của mình bằng chiến thắng 3-1 trước Quân đoàn 4 vào chiều qua. Tương tự, Long An cũng là cựu VĐQG, khởi đi cũng thua Đức Long Gia Lai và Thể công Binh đoàn 15 chủ yếu do tâm lý thi đấu nôn nóng và phòng thủ chưa tập trung. Nhưng sau vài điều chỉnh, hôm qua đội này đã thắng Công an TP.HCM 3-1 để kịp lấy lại hình ảnh của mình.

Có lẽ ấn tượng nhất chính là Tiến Nông Thanh Hóa. khi các cô gái xứ Thanh đã quật ngã cựu VĐQG Bình Điền Long An rồi Vĩnh Long vào chiều qua, mở ra hy vọng tranh suất vào bán kết cùng với Thông tin Liên Việt Bank.

H.Điệp - V.Thư

