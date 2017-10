Bê bối công tác an ninh Olympic

Hôm qua, Công ty an ninh tư nhân G4S chính thức “bỏ của chạy lấy người” khi xác nhận không thể hoàn tất hợp đồng bảo vệ an ninh cho Olympic.

Trước đó, báo chí Anh phát hiện G4S chỉ đủ khả năng cung ứng khoảng 4.000 người trong khi lại nhận gói thầu lên tới 284 triệu bảng với cam kết cung ứng 10.400 nhân viên an ninh. Sau cuộc tháo chạy này, G4S chỉ chịu đền bù khoảng 50 triệu bảng trong gói thầu an ninh trọn gói cho Olympic London ước lượng lên tới 284 triệu bảng. Phần còn lại, G4S hứa hẹn sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu cung cấp nhân sự an ninh trong khả năng của mình hiện nay, cũng như sẽ chịu một phần trách nhiệm về chi phí của việc bổ sung 3.500 quân nhân bù vào việc thiếu hụt nhân viên an ninh mà công ty này không đảm bảo cung cấp.

Tuy nhiên, với một việc hệ trọng như vậy và đã có rất nhiều thời gian chuẩn bị, cuối cùng G4S lại ra thông báo nói “không thể hoàn thành” một cách nhẹ nhàng khiến cả nước Anh ngỡ ngàng. Thậm chí, điều tra riêng của tờ The Sun cho biết, trong số những nhân viên an ninh mà G4S hứa cung cấp được (khoảng 4.000 người), thì có rất nhiều người không nói được tiếng Anh và thừa nhận họ không được đào tạo bài bản cũng như không có trang thiết bị đầy đủ…



Quân đội và cảnh sát Anh mấy ngày qua phải tăng cường kiểm tra các khu vực thi đấu thay cho nhân viên an ninh của G4S - Ảnh: AFP

Thông tin gây sốc này khiến Ủy ban Tổ chức Olympic London (LOCOG) như đang ngồi trên lửa, vì ngày khai mạc Olympic đã cận kề trong khi công tác bảo vệ an ninh cho gần 100 địa điểm thi đấu thì gặp trắc trở. Hôm qua đích thân Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã phải lên tiếng và cảnh báo Công ty G4S phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nếu không thực hiện đúng như cam kết. Trước mắt, người đứng đầu G4S là Nick Buckles đã được mời đến Nghị viện Anh để giải trình lý do vì sao để xảy ra sự cố “không hoàn tất hợp đồng”.

Trong khi đó, việc G4S “thất hứa” vào giờ chót, khiến áp lực bảo vệ Olympic không chỉ dồn hết về phía quân đội, mà cảnh sát Anh cũng phải đối mặt với tình thế tương tự khi buộc phải tăng thêm quân số. Cảnh sát và quân đội Anh vốn đã huy động nhiều lực lượng (tổng cộng khoảng 23.000 người) để triển khai các chiến dịch bảo vệ Olympic với quy mô lớn ở những khu vực trọng yếu và giải quyết những vấn đề liên quan tới khủng bố. Thế nhưng, giờ họ phải tăng quân và kiêm nhiệm thêm cả công việc bảo đảm an ninh xung quanh các địa điểm thi đấu - vốn dành cho các nhân viên an ninh mà G4S bao thầu.

Ngoài ra, bê bối liên quan tới G4S còn ảnh hưởng tới khoảng 3.300 sinh viên làm công tác lễ tân và 3.000 nhân viên tình nguyện mà công ty này cũng quản lý... Và không biết G4S còn chịu trách nhiệm nữa hay không, sau khi nói mập mờ rằng kể từ bây giờ họ chỉ cố gắng đáp ứng tối ta nhân sự an ninh, những phần việc khác sẽ xem xét lại sau.

Báo chí Anh cho biết, từ vụ bê bối của G4S chứng tỏ năng lực của LOCOG khá kém vì không thẩm định hết khả năng của công ty này, khiến bây giờ công tác an ninh bảo vệ Olympic London phải đối mặt với nhiều thách thức.

Giang Lao

>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London

>> Vòng loại Olympic London 2012: Cơ hội lớn cho tuyển nữ VN

>> Vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Nữ VN thắng đậm Hồng Kông!

>> Việt Nam dự vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012

>> Đội tuyển nam và nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012