Beckham từ chối thắp lửa khai mạc Olympic

Vì sao Công ty an ninh tư nhân G4S không cung cấp đủ nhân viên bảo vệ Olympic? Tờ The Sun cho biết, cách đây 2 năm đã có cảnh báo G4S sẽ không đáp ứng được yêu cầu vì tầm cỡ của đơn vị này chỉ có thể cung ứng một lượng nhỏ nhân viên an ninh với tổng chi phí khoảng 1,75 triệu bảng. Nhưng vì “hám tiền” nên các ông chủ của G4S chơi một canh bạc lớn là nhận gói thầu lên tới 284 triệu bảng với lời hứa sẽ cung ứng 10.400 nhân viên an ninh. Tuy nhiên, khi Olympic còn gần 2 tuần nữa khai mạc, G4S bất ngờ thông báo họ chỉ đáp ứng khoảng 4.000 nhân viên, số còn lại không kịp vì khó tuyển dụng và đào tạo ngay được. Vì vậy, quân đội Anh buộc phải tăng cường gấp 3.500 binh sĩ nữa để đủ quân số bảo vệ gần 100 địa điểm thi đấu (tổng cộng lên tới 17.000 quân, hơn phân nửa so với số binh lính Anh đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan). Được biết, lý do G4S không tuyển dụng được nhân viên an ninh là vì họ trả chi phí quá thấp (chỉ 500 bảng/người) so với đề xuất ban đầu nhằm hưởng chênh lệch và trục lợi riêng. Bộ Nội vụ Anh đã vào cuộc nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao G4S không thực hiện đúng hợp đồng với Ban tổ chức Olympic. Có tin, Công ty G4S dù không thực hiện đúng hợp đồng, cũng không chịu trả lại một phần tiền trong gói thầu 284 triệu bảng. Nhưng một quan chức cấp cao trong Bộ Nội vụ Anh khẳng định, họ sẽ buộc G4S trả lại “từng xu một” cộng với tiền thuế, nhằm bù vào chi phí cho việc triển khai thêm quân bảo vệ Olympic.