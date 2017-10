Khách sạn sang mà không sang. Được ở khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi, các cầu thủ VN sướng hơn rất nhiều so với các VĐV VN thi đấu ở các môn khác. Thế nhưng do khách sạn Sultan hạn chế internet (mỗi lần chỉ vào được 5 phút), nên các cầu thủ than buồn vì không thể chơi games trực tuyến và chat với bạn bè.

HLV Alfred Riedl là người hiểu biết các đội bóng tại SEA Games 26 nhất khi ông từng dẫn dắt U.23 VN, U.23 Indonesia và hiện đang là cố vấn cho U.23 Lào. Gặp phóng viên Thanh Niên tại khách sạn Sultan, ông Riedl cho biết chức vô địch SEA Games năm nay là cuộc tranh chấp giữa Thái Lan, Việt Nam và chủ nhà Indonesia.

Q.H