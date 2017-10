Nhiệt tình như CĐV Khánh Hòa. Trong trận gặp Than Quảng Ninh, hơn 300 CĐV Khánh Hòa đem theo trống kèn vượt đoạn đường dài hơn 100 km bằng xe máy đến sân vận động Phan Rang cổ vũ cho U.21 Khatoco Khánh Hòa (KH). CĐV Nguyễn Văn Ánh (68 tuổi) cho biết: “Thua Than Quảng Ninh nhưng U.21 KH vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Vì vậy, ở trận sau gặp Đồng Tâm Long An, chúng tôi sẽ tăng cường thêm CĐV giúp sức cho U.21 KH”.