Báo chí Anh hãnh diện và ca ngợi hết lời lễ khai mạc Olympic. Tờ Times chạy tít lớn: Buổi trình diễn vĩ đại. Tờ Independent bình luận: “London đã làm bừng sáng cả thế giới”, cũng như nhận định việc chọn 7 VĐV trẻ tiêu biểu châm ngọn đuốc Olympic là khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Tờ The Guardian mô tả: “Một đêm tuyệt diệu”, còn tờ Daily Telegraph chạy tít ngay trang bìa: Giờ là lúc tiến lên giành HCV. Tờ The Sun bình luận sự kiện Nữ hoàng Anh tham gia cùng điệp viên James Bond do diễn viên Daniel Craig thủ vai, trong đoạn phim xuất hiện ở lễ khai mạc là một sự “ngạc nhiên vô cùng” cho tất cả người xem. (Reuters)

Cảnh sát London đã bắt giữ một số cua rơ của một đội đua xe đạp nghiệp dư khi cố tình phớt lờ lệnh dừng lại, trong lúc xâm phạm vào khu vực cấm tại sân Olympic Park lúc diễn ra lễ khai mạc. Cùng lúc, một nhóm nhỏ những người Hồi giáo có quan điểm cứng rắn cũng tụ tập bên ngoài sân Olympic Park để phản đối nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. (AP)

Thị trưởng London, Boris Johnson đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 vị khách quan trọng người Đức thản nhiên chào theo kiểu Đức Quốc xã trong lúc đoàn thể thao Đức diễu hành dưới sân. Nhiều quan chức thể thao IOC đang đề nghị phía Đức phải có lời giải thích, hoặc xin lỗi công khai với dư luận. (Daily Mail)

G.Lao

