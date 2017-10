Aaron Lennon sắp trở lại

Lennon đã nghỉ thi đấu 2 tháng qua vì rách cơ háng. Cầu thủ 22 tuổi đã quay trở lại tập luyện và có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Portsmouth ở bán kết Cúp FA vào Chủ nhật tới. (Theo News of the World)

Vidic tôn trọng hợp đồng với M.U

Trung vệ Nemanja Vidic tuyên bố anh sẽ ở lại M.U đến khi hết hạn hợp đồng vào năm 2012. Theo tờ News of the World, Vidic sẽ chấp nhận gia hạn với M.U nếu được tăng lương lên hơn 100.000 bảng/tuần. (Theo News of the World)

Tottenham theo đuổi Edin Dzeko

Tottenham đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo đang chơi cho Wolfsburg, Edin Dzeko. Cầu thủ người Bosnia đã úp mở rằng anh sẽ chấp nhận đến Premier League dù trước đó khẳng định mình thích đến AC Milan hơn. Tuy nhiên, để có được chân sút 24 tuổi, trước hết Tottenham phải giành suất tham dự Champions League mùa tới. (Theo Mirror)

Liverpool không cần tiền của Rhone

Theo tờ Telegraph, hai chủ sở hữu của Liverpool Tom Hicks và George Gillett, nhiều khả năng sẽ gạt bỏ lời đề nghị được bơm 100 triệu bảng để đổi lấy 40% cổ phần của CLB từ công ty quản lý tài chính Rhone. Hạn chót mà công ty có trụ sở ở New York, Mỹ đặt ra để Hicks và Gillett chấp nhận đề nghị này là vào ngày hôm nay. (Theo Telegraph)

S.D