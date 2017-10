Ngoài ra, các nhà đồng tài trợ chính như Cienco, Tân Hiệp Phát và các nhà tài trợ giải thưởng cũng sẽ có mặt đông đủ để cùng trao các giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng đã ký bằng khen tặng tập thể BTC Giải U.21 Báo Thanh Niên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những đóng góp xuất sắc trong việc tổ chức giải U.21 tại Gia Lai, góp phần kích thích phong trào bóng đá trẻ tại địa phương. Lễ trao bằng khen sẽ diễn ra sau trận chung kết chiều mai.

Các cầu thủ U.21 lên giá. Thi đấu thành công tại VCK U.21 đã giúp nhiều cầu thủ U.21 lọt vào mắt xanh của các ông bầu và HLV các đội V-League. Ít nhất đã có 3 cầu thủ đã được đàm phán xong ngay sau vòng bán kết và 4 cầu thủ khác nằm trong tầm ngắm mời thi đấu mùa tới. Thậm chí đã có 1 cầu thủ U.21 đã được HLV một đội miền Trung đặt vé bay ra thương thảo hợp đồng.

Cơ cấu giải thưởng cho các giải chiều nay. Đội vô địch được 200 triệu đồng, cờ, 30 huy chương vàng, bảng danh vị của LĐBĐ VN, bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai. Đội hạng nhì được 100 triệu đồng, cờ, 30 huy chương bạc, bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai. Các giải phong cách và cá nhân đều có cúp do Công ty Phát Đạt hỗ trợ, trong đó giải phong cách 40 triệu đồng do Đồng Tâm Group trao, giải cầu thủ xuất sắc 15 triệu đồng, thủ môn xuất sắc 10 triệu đồng, trọng tài xuất sắc 10 triệu đồng do Công ty truyền thông bóng đá VN (VFM) trao, giải vua phá lưới 10 triệu đồng do Công ty thể thao Động Lực trao. Giải cầu thủ xuất sắc nhất trận 3 triệu đồng do Công ty tư vấn DP trao.

Hiện giải vua phá lưới có 2 cầu thủ đang tranh nhau là Lê Đức Tài (HAGL) và Phạm Hữu Phát (Đồng Nai) cùng 3 bàn. Tuy nhiên, Tài đã hết thi đấu nên cơ hội dành cho Phát rất lớn. Nhưng có cầu thủ ghi 2 bàn đang bám sát là Đình Bảo (SLNA). Giải thủ môn xuất sắc có 2 ứng viên gồm: Trần Nguyên Mạnh (SLNA) và Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai). Giải cầu thủ xuất sắc hiện có nhiều ứng viên đang xem xét. Còn giải phong cách hiện có 3 đội ngang nhau là Đồng Nai, HAGL và SLNA.

T.K