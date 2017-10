Trung vệ Duy An đang ngỏ ý muốn rời đội hạng Nhất An Giang Hợp đồng của Duy An với đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ kết thúc vào cuối mùa này.

Mô tả Trung vệ Duy An đang ngỏ ý muốn rời đội hạng Nhất An Giang Hợp đồng của Duy An với đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ kết thúc vào cuối mùa này. Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sẽ được hỗ trợ tối đa về mặt tài chính từ nhiều nguồn, thay vì chỉ là nguồn của LĐBĐ TP.HCM như mọi năm. Sở dĩ có sự hỗ trợ trên là do Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2010 nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 1.000 năm Thăng Long. HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng tiếp tục là trợ lý cho HLV Nguyễn Văn Sỹ của XSKT.Cần Thơ cho đến hết giải năm nay. Sau khi HLV Lư Đình Tuấn không còn giữ cương vị HLV trưởng của đội bóng đất Tây đô, nhiều người đã có lúc lo ngại cho tương lai của HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng. Thu Cúc Ít giờ sau khi giành thắng lợi ngọt ngào trước HN.T&T, lãnh đạo CLB XM.HP đã quyết định thưởng “nóng” thầy trò HLV Vương Tiến Dũng 900 triệu đồng. Tân chủ tịch Mai Hồng Hải hy vọng số tiền này sẽ giúp các cầu thủ thêm động lực thi đấu và lọt vào top giành huy chương cuối mùa giải. B.M Leo lên vị trí thứ 4, K.Khánh Hòa nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ Khatoco. Ngay sáng 22.7, đội bóng phố biển đã di chuyển ra Thanh Hóa chuẩn bị cho vòng 21. Hiện tại, tiền vệ Đức Nghĩa sẽ vắng mặt ở vòng đấu tới do nhận đủ 3 thẻ vàng. Y.C