Ferguson nói về HLV ở Chelsea

Trong 25 năm làm HLV ở M.U, mức thu nhập của HLV Ferguson đến nay cao nhất chỉ ở mức 4,5 triệu bảng/năm, thấp hơn so với HLV Wenger của Arsenal (6 triệu bảng/ năm) và thấp gần bằng phân nửa so với mức lương 8,7 triệu bảng/năm của Guardiola (Barca); hoặc thấp hơn phân nửa nếu so với Maradona (Al Wasl) 9,9 triệu và Mourinho (Real) 11,2 triệu. Các đời HLV của Chelsea như Scolari, Ancelotti và Villas Boas cũng có mức lương gần bằng như ông Ferguson. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là các HLV này đều không có được sự ủng hộ tuyệt đối từ CLB nên rất dễ bị sa thải nếu thành tích đội bóng đi xuống.