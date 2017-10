HLV Phil Brown sẽ trở lại Hull?

Pearson nói ông đang để ngỏ khả năng mời Brown trở lại làm HLV của CLB trong mùa bóng tới. Hull xem như đã xuống hạng vì cách 6 điểm so với khu vực an toàn khi chỉ còn 2 vòng đấu, trong khi hiệu số bàn thắng bại của họ thấp hơn rất nhiều so với các đội cạnh tranh.

S.D (Theo Daily Mail)

Cổ đông của Arsenal, Lady Nina Bracewell-Smith sắp sửa hoàn tất việc bán lại 15,9% cổ phần ở CLB với giá 90 triệu bảng. Người mua lại số cổ phần này là một tỷ phú ở Đông Âu (giấu tên) giàu có không kém gì 2 cổ đông lớn nhất Stan Kroenke và Alisher Usmanov.

S.D (Theo Daily Mail)

Thủ môn Shay Given, sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa do bị trật vai trong trận gặp Arsenal tối thứ Bảy. Đây là một mất mát lớn với Man City trong cuộc chiến giành vị trí thứ 4 với Tottenham, bởi thủ môn số 2 Stuart Taylor cũng đang gặp chấn thương.

S.D (Theo Reuters)

HLV của Sunderland, ông Steve Bruce, đang cân nhắc đến việc chiêu mộ tiền đạo người Ireland, Robbie Keane. Chân sút 29 tuổi đang được Tottenham cho Celtic mượn. Trong kỳ chuyển nhượng vào tháng 1 năm nay, Bruce cũng từng hỏi mua Robbie Keane, song không thể đáp ứng được mức giá 10 triệu bảng do phía Tottenham đưa ra.

S.D (Theo Mirror)