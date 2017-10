Michael Ballack lại tiếp tục dính chấn thương

* Cảnh sát đánh cầu thủ. CLB Santos vừa cho biết một cầu thủ của họ vừa dính chấn thương ở xương sườn do bị cảnh sát dùng dui cui đánh trong trận thua Ceara. Trước khi trận đấu trên kết thúc, cầu thủ của 2 đội bóng lao vào nhau ẩu đả, buộc cảnh sát phải can thiệp. (Reuters)

* LĐBĐ New Zealand vừa quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia với HLV Ricki Herbert sau thành tích bất bại ở vòng bảng World Cup 2010. (Reuters)

* Hiệp hội Quyền Anh cho biết sẽ đưa ra quyết định treo găng đối với cựu vô địch quyền Anh Ricky Hatton sau khi tờ New of the world tung đoạn video quay cảnh tay đấm trên hít ma túy trong một buổi tiệc. (Yahoo!Sports)

T.Nguyên