M.U gấp rút giữ chân Rooney

Mô tả Theo News of the World, M.U đang có gắng thuyết phục tiền đạo Wayne Rooney (ảnh) ký hợp đồng mới với mức lương 150.000 bảng/tuần, trước khi ngôi sao người Anh lên đường tham dự World Cup 2010. M.U muốn nhanh chóng giữ chân Rooney sau khi có tin tức Real Madrid có kế hoạch mua anh với giá 90 triệu bảng. (Theo News of the World) Petrov kết thúc sớm mùa bóng Tiền vệ của Manchester City, Martin Petrov xác nhận anh không còn cơ hội trở lại thi đấu ở mùa này, sau khi các bác sĩ thông báo anh phải nghỉ thêm 3 tuần nữa vì chấn thương đầu gối. Cầu thủ người Bulgaria đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 2 do gặp chấn thương trong trận gặp Stoke. (Theo Reuters) PFA khuyến cáo cầu thủ Anh Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp ở Anh (PFA) đã khuyến cáo các cầu thủ ở Premier League nên thuê vệ sĩ để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Lời khuyên được PFA đưa ra sau khi có thông tin cho rằng, một cầu thủ ở Premier League buộc phải cống nạp 15.000 bảng tiền “bảo kê” hàng quý cho một băng nhóm ở London. (Theo Telegraph) Diallo ký hợp đồng với Rennes Thủ môn trẻ của Rennes, Abdoulaye Diallo đã đặt bút ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB. Thủ môn 18 tuổi này truởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng Clairefontaine ở Pháp và đã 2 lần ra sân cho Rennes trong mùa này. (Theo France Football) Lyon để ý Eduardo Lyon đang cân nhắc việc chiêu mộ tiền đạo của Arsenal, Eduardo trong mùa hè này. Eduardo hiện có hợp đồng đến năm 2014 với Arsenal, song theo tờ News of the World, đội bóng thành London sẽ chấp nhận bán cầu thủ người Croatia với giá khoảng 8 triệu bảng. S.D