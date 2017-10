Pique không thể tham gia buổi tập vì chấn thương

* Hậu vệ Pique của Barcelona không thể tham gia buổi tập hôm thứ năm cùng CLB vì chấn thương trong trận gặp Tenerife. Tờ AS cho rằng Pique có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu với Sevilla sắp tới. H.K (Theo AS)

* Ba bàn vào lưới Mallorca là hat-trick đầu tiên của Ronaldo trong màu áo Real Madrid. Đây cũng là bàn thắng thứ 32 của anh trong 33 trận khoác áo Real (25 bàn tại Liga và 7 bàn tại Champions League). Messi mùa này ghi 44 bàn trong 55 trận cho Barca. A.T (Theo AS)

* Osasuna đã chính thức giành quyền trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Deportivo đồng thời Valladolid thua Atletico 1-3. Tại La Liga, chỉ mới biết Xerez chắc suất xuống hạng và các đội xếp từ thứ 11 trở lên đã chắc chắn an toàn. A.T (Theo AS)

* David Villa sẽ chỉ ký hợp đồng với Barcelona từ sau 10.5.2010. Bởi sau ngày đó, Villa mới hết hợp đồng với người đại diện của anh là José Luis Tamargo. Việc ký trước 10.5 có thể khiến Villa phải chi tiền hoa hồng (10%) cho Tamargo theo hợp đồng trước đó của hai bên. A.T (Theo Sport)

* Tiền đạo Fabiano của Sevilla đã bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận đấu với Barcelona đêm mai. Nhưng tiền vệ Perotti sẽ chỉ kịp bình phục cho trận chung kết Cúp nhà Vua vào 19.5 còn hậu vệ Navarro cũng phải nghỉ thi đấu thêm 1 tuần. N.M (Theo Marca)