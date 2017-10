Quốc Vượng đi Singapore

Ngọc Thanh vẫn chưa trở lại Hải Phòng

Tiền đạo Ngọc Thanh vẫn chưa nhận được tín hiệu nào từ lãnh đạo XM.HP về vụ kỷ luật của cá nhân anh. Trong thời gian qua, Thanh đã quay lại TP.HCM nghỉ Tết và hiện vẫn chưa ấn định cụ thể ngày ra Bắc. Tuy nhiên, anh cho biết mình luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi lãnh đạo XM.HP để nhanh chóng giải quyết dứt điểm vấn đề.

Tiền đạo Tshamala của ĐT.LA đã hồi phục chấn thương cổ chân và sẵn sàng cho trận đấu giữa ĐT.LA và Hà Nội T&T trên sân Long An ở vòng 3 V-League 2010 vào cuối tuần này. Vì chấn thương trên mà Tshamala đã vắng mặt ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia cuối tuần qua.

Trung vệ Duy An của An Giang được kết luận là đứt dây chằng đầu gối. Theo các bác sĩ, Duy An cần vài tháng để hồi phục và phải nghỉ thi đấu ít nhất là đến hết lượt đi mùa bóng năm nay.

Tiền vệ Baptiste John vẫn chưa có mặt tại TP.HCM để khoác áo CLB TP.HCM, dù đã được đội bóng thành phố điền tên vào danh sách tham dự giải hạng Nhất 2010. Hiện tại, CLB TP.HCM vẫn chưa biết khi nào Baptiste John sẽ gia nhập đội.

