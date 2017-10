Tây Ban Nha ăn mừng vô địch World Cup: 2 người chết, hơn 100 người bị thương

Hãng tin AFP cho biết, có 2 người chết ở Tây Ban Nha, một do bị té ngã từ ban công và một do ăn mừng quá khích khi nhảy xuống hồ bơi rồi bị chết đuối. Cả hậu vệ Alvaro Arbeloa cũng bị thương nhẹ do té ngã trong khi đang ngồi trên chiếc xe buýt mở mui chia vui cùng CĐV.

Mô tả Hãng tin AFP cho biết, có 2 người chết ở Tây Ban Nha, một do bị té ngã từ ban công và một do ăn mừng quá khích khi nhảy xuống hồ bơi rồi bị chết đuối. Cả hậu vệ Alvaro Arbeloa cũng bị thương nhẹ do té ngã trong khi đang ngồi trên chiếc xe buýt mở mui chia vui cùng CĐV. Đội tuyển á quân Hà Lan và hạng tư Uruguay cũng được CĐV quê nhà tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng. Trong khi đó, tuyển Đức không tổ chức lễ ăn mừng vì vẫn còn buồn do không lọt được vào trận chung kết. Các cầu thủ Đức đã gửi thư xin lỗi người hâm mộ về chuyện này. (Yahoo! Sports) * Bạch tuộc tiên tri Paul có thể trở thành triệu phú euro. Trên kênh truyền hình CNN, chuyên gia về quan hệ công chúng Max Clifford phân tích, nếu những người đang quản lý Paul đăng ký hình ảnh độc quyền chú bạch tuộc này để bán các sản phẩm lưu niệm cũng như cho Paul đóng quảng cáo, thì chẳng mấy chốc Paul sẽ trở thành triệu phú euro. “Paul hiện được xem là biểu tượng ăn khách của giới truyền thông, và nhờ danh tiếng này việc lấy quảng cáo hoặc bán sản phẩm là quá dễ”, Clifford cho biết. (Yahoo! Sports) * CĐV định cướp cúp vàng vô địch World Cup trước trận chung kết bị phạt 175 bảng Anh. CĐV này có tên thật là Jaume Marquet Cot và có biệt danh là “Jimmy Jump”. “Jimmy Jump” cũng là CĐV thường xuyên có các hành động “kỳ quặc” tại các sự kiện lớn, như từng nhảy lên sân khấu giải âm nhạc Eurovision, hay bất ngờ chạy vào đường đua F1 khi các tay đua đang thi đấu hồi năm 2004 tại Tây Ban Nha. (Goal.com) G.Lao