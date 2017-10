Thể thao trong nước

Đội Thông tin Liên Việt Bank đã đoạt chức vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương tổ chức tại Phú Thọ sau khi thắng đội Truyền hình Vĩnh Long 3-0 trong trận chung kết. Giải đấu này là thất bại của 2 đội Long An khi nữ Bình Điền Long An thiếu nhiều trụ cột đã thất thủ ở bán kết; còn nam Hoàng Long Long An cũng thua nhanh ở bán kết. (H.A)

4 đội Bệnh viện Chợ Rẫy, ĐH Y Dược, Dược phẩm Quang Minh và Cacao VN đã lọt vào bán kết giải bóng đá ngành y dược mở rộng cúp Tylenol 2010 do Báo Sức khỏe Đời sống tổ chức. Các trận bán kết diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ ngày 24.4 và chung kết, trao giải tại Nhà thi đấu Rạch Miễu chiều 25.4. (T.Quyên)

Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ có 3 trận tập huấn trước khi lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc) tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á. Cụ thể ngày 27.4, đội sẽ gặp đội Omo Unilever, ngày 29.4 gặp CLB bóng đá nữ Hà Nội và ngày 5.5 gặp U.17 nam Hà Nội. Ngày 7.5 đội sẽ đi Trung Quốc. (N.Đức)