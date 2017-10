Thủ môn Asenjo bị chấn thương

* Tiền đạo Raul Tamudo (ảnh) đã nói lời chia tay với CĐV của Espanyol sau trận đội nhà thắng Osasuna 2-1. Tamudo đã thi đấu cho Espanyol từ năm 1996 và thi đấu 339 trận tại Liga, ghi 129 bàn cho đội bóng xứ Catalan. Tamudo quyết định chia tay CLB do bất đồng với ban lãnh đạo. H.K (theo AS)

* Với thẻ vàng phải nhận trong trận thắng Sevilla, Xavi và Maxwell sẽ không thể thi đấu trong trận cuối gặp Valladolid do đã nhận đủ số thẻ. Nhưng Barcelona hy vọng Iniesta có thể kịp bình phục ở vòng đấu cuối. A.T (theo Sport)

* Hậu vệ Metzelder đã được chủ tịch Perez của Real tặng bức tượng đồng trước trận Real Madrid gặp Bilbao. Đây là sự ghi nhận những cống hiến của Metzelder trong 3 mùa qua cho đội bóng Hoàng gia TBN. Mùa sau, hậu vệ này sẽ trở lại Đức khoác áo Schalke. Cũng trong dịp này, Guti, Lassana Diarra, Mahamadou Diarra và Royston Drenthe đã chia tay CĐV tại Bernabeu. N.M (theo Marca)

* Tờ News of the World cho biết Tottenham đã tiếp cận Raul Gonzalez của Real và đề nghị ký hợp đồng 2 năm. Raul không được thi đấu thường xuyên trong mùa này và đã từng úp mở khả năng rời Real vào cuối mùa. A.T (theo News of the World)