Tin 24 giờ

Cựu HLV của CLB Portsmouth đã giành được giải thưởng sau khi đưa Spurs xếp vị trí top 4 Premier League, đồng thời giành suất tham dự Champions League mùa sau.

T.N (Theo Reuters)

Wayne Rooney vừa hoàn tất cú hat-trick danh hiệu cá nhân, sau khi giành số phiếu cao nhất trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm nay. Trước đó, tiền đạo của M.U đã đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ Anh và giải cầu thủ hay nhất năm của đội bóng.

T.N (Theo Yahoo!Sports)

Tiền đạo Francesco Totti của CLB AS Roma vừa phải nhận án phạt treo 4 trận đấu do nhận thẻ đỏ trong trận đấu chung kết cúp QG thua Inter Milan. Tuy nhiên, may cho đội bóng thủ đô khi Totti sẽ vẫn chơi ở vòng đấu cuối Serie A, do án treo giò bắt đầu thực thi từ đầu mùa giải năm sau.

T.N (Theo Yahoo!Sports)

Cầu thủ người Hàn Quốc - Lee Chung Yong vừa nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB Bolton, sau khi chơi khá ấn tượng ở mùa giải này. Lee gia nhập Bolton cách đây 9 tháng từ CLB Seoul và nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng này.

T.N (Theo Reuters)

Tờ Independent của Anh dẫn một nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, một doanh nhân tên Zhu - người sở hữu CLB Shanghai Shenhua, đang chơi tại giải Trung Quốc Super League - đang bí mật đàm phán để mua lại CLB Liverpool. Hiện tại đã có chủ tịch mới là Martin Broughton, nhưng ông này chỉ có chức năng giám sát việc bán đội bóng cho 2 ông chủ người Mỹ Gillett và Hicks.

T.N

Tân chủ tịch Andrea Agnelli của CLB Juventus cho biết đang lên kế hoạch kéo tiền đạo Ibrahimovic trở lại thành Turin vào mùa hè này với giá khoảng 40 triệu euro. Ở mùa giải này, tiền đạo người Thụy Điển chơi không mấy ấn tượng trong màu áo Barca.

T.N (Tuttosport)