Tin 24 giờ

Tiền đạo người Pháp Djibril Cisse (CLB Panathinaikos) đã may mắn thoát chết sau một vụ tông xe sáng thứ Tư vừa qua tại Hy Lạp. Chiếc Bently do Cisse cầm lái đã tông thẳng vào một chiếc xe khác, cả 2 xe tan tành nhưng may là không ai bị thương.

N.C (Goal) 16 chuyên gia kỹ thuật của FIFA vừa công bố bản đánh giá đầy bất ngờ về phong độ các cầu thủ tuyển Anh tại World Cup 2010. Theo đó, tiền đạo Wayne Rooney, tiền vệ Steven Gerard và hậu vệ Ashley Cole là 3 cầu thủ chơi tốt nhất của "Tam sư". Trong khi đó, Rooney bị các CĐV Anh xem là nỗi thất vọng lớn nhất tại Nam Phi. N.C (Guardian) Ukraine (nước đồng chủ nhà EURO 2012 cùng Ba Lan) vừa khánh thành và đưa vào sử dụng sân bay mới tại thành phố Kharkov (thành phố lớn thứ 2 Ukraine) để chuẩn bị phục vụ các đội bóng và CĐV sẽ đến dự EURO 2012 tại đây. N.C (Uefa.com)