Tin 24 giờ

N.C (AFP)

Liverpool đã chiêu mộ thành công tiền vệ người Bồ Đào Nha, Raul Meireles của CLB Porto (BĐN) với giá 14 triệu euro. Hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi này có thời hạn 4 năm. Meireles sẽ đá thay vị trí của tiền vệ Javier Mascherano, vừa chuyển đến Barcelona hôm thứ Sáu vừa qua.

N.C (AFP)

Để bày tỏ sự phản đối với dự luật của chính phủ Ý bắt dùng thẻ nhận dạng khi vào sân bóng, nhiều CĐV của AS Roma đã từ chối nhận ghế ngồi trong trận đấu mở màn gặp Cesena hôm thứ Bảy vừa qua. Các CĐV này đứng trong suốt trận đấu và hô to các khẩu hiệu phản đối.

N.C (Reuters)

Tiền đạo Didier Drogba (Chelsea) đã được tân HLV Francois Zahoui đặc cách không phải tập trung cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà chuẩn bị cho trận gặp Rwanda tại vòng loại CAN Cup, thứ Bảy tuần sau. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Drogba được đặc quyền này. Trong khi đó, những danh thủ khác như Emmanuel Eboue, Kolo Toure, Yaya Toure và Salomon Kalou đều phải trở về tập trung.

N.C (Reuters)

HLV Louis van Gaal của Bayern Munich thông báo rằng tiền vệ người Hà Lan, Arjen Robben có thể phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2010 do quá trình hồi phục chấn thương đùi của cầu thủ 26 tuổi này tiến triển rất chậm.

N.C (AFP)

AS Roma đã hoàn toàn sở hữu hậu vệ người Argentina, Nicolas Burdisso của Inter Milan sau khi bỏ ra 8 triệu euro. Cầu thủ 29 tuổi này mùa trước đã chơi cho AS Roma theo dạng cho mượn, anh sẽ nhận mức lương 4,5 triệu euro/năm tại đội bóng thủ đô nước Ý. Em trai của Nicolas là hậu vệ Guillermo Burdisso cũng đang chơi cho AS Roma theo dạng cho mượn từ CLB Rosario Central (Argentina).

N.C (AFP)

Olympique Marseille đã đồng ý cho Newcastle mượn tiền vệ Hatem Ben Arfa với thời hạn 1 năm.

N.C (AFP)

Theo kết quả bốc thăm vòng 3 Carling Cup (Anh), sẽ có 3 cặp đấu giữa các đại diện của Premier League. Đáng chú ý nhất là trận derby thành London giữa Tottenham và Arsenal trên sân White Hart Lane. Trong khi đó, Chelsea sẽ tiếp Newcastle, còn Blackburn sẽ làm khách của Aston Villa.

N.C (Guardian)