Tin thể thao

H.Dân (eurosports)

Tân vô địch Wimbledon, Rafael Nadal, quyết định đầu tư vào Real Mallorca nhằm nỗ lực giúp CLB bóng đá quê hương mình thoát khỏi khoản nợ 85 triệu euro. Dịp này Nadal cũng thể hiện niềm tin khi đội bóng có sự dẫn dắt của tân HLV Michael Laudrup cùng người trợ lý là chú mình, huyền thoại một thời Barcelona, trung vệ Miguel Angel Nadal.

H.Dân (goal.com)

Ở ván đấu thứ 3 tại giải “Siêu đại KTQT Dortmund”, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm đã thua trận đầu tiên trước đối thủ Mamedyarov (Azerbaijan, elo 2.761, hạng 6 thế giới). Như vậy, sau 3 ván, dẫn đầu là Mamedyarov và Ponomariov (Ukraine, 2.734, hạng 14) với 2,5 điểm, Leko (Hungary, 2.734, hạng 16 thế giới), Naiditsch (Đức, 2.734, hạng 51) và Lê Quang Liêm (2.681, hạng 55) đồng vị trí thứ 3 với 1 điểm.

Hiếu Dân

Tay vợt số 1 thế giới, Serena Williams, không thể tham dự 3 giải đấu lớn trước thềm U.S Open là Istanbul, Cincinnati và Montreal do phải phẫu thuật bàn chân phải bị chấn thương do những mảnh vỡ thủy tinh gây ra khi Sererna đến dự tiệc tại một nhà hàng hồi tuần rồi.

