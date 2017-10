Tin vắn 26.6.2010

Các cầu thủ Slovakia quyết không làm lành với báo chí quê nhà. Trước đó, họ bị chỉ trích dữ dội sau khi thua Paraguay, thế nên trong tâm trạng vui mừng tột bậc, toàn đội tuyên bố không thèm trả lời báo chí nữa. (Reuters)

Một sự cố đã xảy ra ở cuối trận Paraguay - New Zealand khi CĐV New Zealand đang chia vui cùng các cầu thủ của mình thì bị cảnh sát dùng dùi cui trấn áp rời khỏi sân. Không có ai bị thương trong vụ việc này, nhưng nhiều cầu thủ New Zealand đã phản ứng kịch liệt với các nhân viên an ninh khi hành xử quá cứng nhắc với các CĐV.

G.Lao