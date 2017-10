Tin vui cho Arsenal

S.D (Theo Mirror)

Brian Laws sắp bị sa thải

Theo tờ The Sun, ban lãnh đạo Burnley đang chuẩn bị sa thải HLV Brian Laws, sau chuỗi thành tích tệ hại của CLB trong thời gian qua. Kể từ khi Laws thay thế Owen Coyle, Burnley chỉ thắng 1, hòa 1 và để thua đến 8 trận. Họ đang kém 3 điểm so với vùng an toàn trong khi đá nhiều hơn các đối thủ 1 trận.

S.D

Portsmouth chính thức bị trừ điểm

Ban tổ chức Premier League đã chính thức trừ 9 điểm của Portsmouth vào ngày hôm qua. Đây là án phạt dành cho việc Portsmouth xin bảo hộ phá sản song Premier League chỉ chính thức áp dụng sau khi tòa án công nhận việc Portsmouth xin bảo hộ phá sản là hợp lệ. Với án phạt này, Portsmouth hiện chỉ còn 17 điểm và cầm chắc suất xuống hạng.

S.D (Theo Reuters)

Blackburn sẽ lấy lại Mark Bunn

HLV Allardyce dự tính sẽ gọi lại thủ môn Mark Bunn từ Sheffield United, được Blackburn cho mượn hồi năm ngoái. Thủ môn dự bị Jason Brown thi đấu khá kém cỏi trong khi Paul Robinson vẫn đang dưỡng thương.

S.D (Theo Mirror)