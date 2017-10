Van der Sar gia hạn với M.U

M.U theo đuổi Veloso

HLV của M.U, Alex Ferguson, đang có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của Sporting Lisbon Miguel Veloso trong mùa hè. Các chuyên viên tuyển mộ của M.U đã theo dõi cầu thủ 23 tuổi trình diễn trong trận đấu với Everton ở Europa League vào giữa tuần trước. (Theo Mirror)

Storrie bị CĐV đe dọa

Giám đốc điều hành của Portsmouth, Peter Storrie, tiết lộ ông nhận được nhiều lời đe dọa từ các CĐV đội nhà. Storrie là người bị các CĐV quy trách nhiệm cho những khó khăn của Portsmouth trong hiện tại. (Theo Daily Mail)

Nani được tưởng thưởng

Theo tờ News of the World, tiền vệ của M.U, Nani đang đàm phán để gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với CLB. Nani được đề cập đến việc gia hạn hợp đồng sau khi anh hồi phục phong độ và tỏa sáng trong thời gian gần đây. (Theo News of the World)

Gallas sẽ được gia hạn 2 năm

Theo News of the World, HLV của Arsenal, Arsene Wenger, đang chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với hậu vệ William Gallas, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây của cầu thủ người Pháp.

S.D