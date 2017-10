Bên lề U.21 quốc tế

Giá vé rất mềm: Khán đài A có giá vé 80 ngàn đồng/buổi/2 trận, còn khán đài B là 30 ngàn đồng/buổi/2 trận cho mỗi khán giả. Giá vé này chỉ bằng một nửa giá vé khán đài A tại giải bóng đá 1.000 năm Thăng Long hồi tháng 9.

HTV trực tiếp 10 trận đấu U.21: Ông Nguyễn Hồng, Trưởng ban Thể thao HTV cho biết HTV dự kiến truyền trực tiếp toàn bộ 10 trận đấu trên kênh HTVC thể thao và sẽ phát lại một số trận hay trên kênh HTV7, 9. Trong khi đó VTV2 sẽ truyền trực tiếp 4 trận đấu U.21 VN - Myanmar (23.10), U.21 VN - Thái Lan (27.10), bán kết 2 (29.10) và chung kết (31.10). Tất cả các trận VTV2 truyền trực tiếp đều từ 18 giờ.

Trao thêm giải thưởng cho cầu thủ VN chơi ấn tượng: Ngoài cơ cấu giải thưởng gồm vô địch (10.000 USD) do Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí trao, hạng nhì (7.000 USD) hạng ba (5.000 USD), phong cách (3.000 USD) đều do Công ty Cienco 5 trao, cầu thủ xuất sắc (500 USD) do Công ty Thái Sơn Nam trao, thủ môn xuất sắc (500 USD) do Công ty Yến sào Khánh Hòa trao, vua phá lưới (500 USD) do Công ty thể thao Động Lực trao, Trọng tài xuất sắc (500 USD) do Công ty VFM trao, Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận (100 USD) đều do Công ty tư vấn DP trao, còn có giải cầu thủ VN chơi ấn tượng trị giá 500 USD do 25 phóng viên thể thao bầu và VFM trao.

Q.T