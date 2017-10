Bị bệnh tim vẫn đi SEA Games ?

Tại SEA Games 27, đội tuyển đua thuyền canoeing VN khiêm tốn đặt chỉ tiêu đoạt 1 - 2 HCV.



2 niềm hy vọng của đội tuyển đua thuyền tại SEA Games 27 - Nguyễn Thành Quang và Trần Văn Long - Ảnh: Bạch Dương - Ngô Nguyễn

Cách đây 10 năm, đàn anh của Quang là Vũ Đăng Tuấn - đương kim vô địch SEA Games 22 môn canoeing - đã buộc phải giải nghệ vào năm 2004 vì bị rối loạn dẫn truyền thần kinh tim. Vì thế vào tháng 4 năm nay, khi VĐV 23 tuổi này bị các bác sĩ phát hiện mắc bệnh cường toan hệ phó giao cảm - một dạng bệnh lý nguy hiểm khác của tim, Ban huấn luyện và cá nhân anh đã hết sức lo lắng.

HLV trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Bệnh của Quang gần giống với Tuấn và lý do chính dẫn đến bệnh này là do trải qua tình trạng hưng phấn kéo dài cộng với chế độ ăn uống chưa hợp lý. E ngại mất đi một nhân tài thể thao (Quang hiện là đương kim vô địch SEA Games 26), chúng tôi đã đưa anh đi khám ở rất nhiều bệnh viện uy tín tại Hà Nội để các giáo sư, bác sĩ đầu ngành hội chẩn, xác định bệnh để có phác đồ điều trị tốt nhất. Bác sĩ ở Viện tim mạch đã yêu cầu anh phải dừng tập luyện tuyệt đối trong 3 tháng, điều chỉnh vấn đề ăn uống và sử dụng thuốc điều hòa nhịp tim”. Rất may mắn là bệnh của Quang dần thuyên giảm và đến tháng 7.2013, anh đã được bác sĩ đồng ý cho tập nhẹ trở lại nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ định và tháng nào cũng phải thực hiện điện tâm đồ để kiểm tra sức khỏe tim.

Chúng tôi đã hỏi ông Thắng: “VĐV như Quang luôn tập với khối lượng rất nặng và thường xuyên phải chịu đựng sự hồi hộp, căng thẳng, hưng phấn lúc thi đấu. Liệu có liều lĩnh với tính mạng VĐV không?”. HLV Thắng trả lời: “Chúng tôi không thể tùy tiện cho Quang trở lại thi đấu đỉnh cao vì tính mạng con người là quý nhất. Chỉ khi được các giáo sư cho phép, Quang mới được khoác áo đội tuyển và tập luyện nâng dần khối lượng. Nhưng thời gian đầu, ngoài tập luyện hồi phục, Quang còn phải tích cực giảm cân vì suốt 3 tháng nghỉ ngơi, Quang đã tăng tới 15 kg. Trong một tháng trước SEA Games, còn phải ép cân từ 90 kg xuống còn 85 kg. Nói chung, tình hình hiện tại của Quang khá tốt. Đây là một VĐV giỏi. Lần đầu tiên tham dự SEA Games 26, Quang đã đoạt ngay HCV cự ly 200 m nội dung kayak đơn nam một cách rất thuyết phục. Năm nay, Quang sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh là Indonesia, Thái Lan, Singapore nhưng nếu đạt phong độ tốt, Quang có thể bảo vệ được chức vô địch cự ly này và còn nằm trong top tranh chấp HCV của cự ly 500 m”.

Đội tuyển canoeing VN còn có chuyện hiếm gặp nữa là chỉ tiêu HCV thứ 2 cũng đang được trông chờ vào một VĐV khác, tuy không mắc bệnh nhưng lại dính chấn thương ở lưng: Trần Văn Long - từng giành 2 HCV giải vô địch Đông Nam Á 2011 cự ly 1.000 m C1 và 200 m C1. Long phát hiện mình bị đau lưng ngay tại SEA Games 26 (năm đó anh đoạt HCĐ) nhưng tái phát vào đầu năm nay nên anh phải bỏ giải Đông Nam Á vào tháng 6. Do được điều trị tích cực, gần đây Long đã đạt phong độ tốt trở lại và theo ông Thắng, nếu phát huy được hết khả năng, VĐV sinh năm 1988 này cũng sẽ làm nên chuyện tại Myanmar vào tháng 12.

Lan Phương

