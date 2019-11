Bi Nguyễn thất bại trước Stamp Fairtex ở ONE Championship

Tối hôm nay (8.11), tại sàn đấu ở SM Mall of ASIA ở Manila (Philippines), Bi Nguyễn đã thượng đài để đấu với Stamp Fairtex – nhà vô địch muay Thái và kickboxing ở hạng cân atomweight (dưới 48 kg) thuộc sự kiện ONE: MASTERS OF FATE.

Bi Nguyễn được xem là giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc nên được kỳ vọng có được chiến thắng thứ 4 tại ONE Championship để có thể sớm thách đấu tranh đài vô địch ở đấu trường danh giá này.

Vì thế, trận đấu này được xem là trận đấu lớn trong sự nghiệp của nữ võ sĩ gốc Việt có biệt danh “Ong bắp cày” trong hành trình hướng đến chức vô địch.

BI Nguyễn (trái) luôn nỗ lực áp át nhưng bất thành Hoàng Triều

Tuy nhiên, khi thượng đài, Bi Nguyễn thực sự phải gặp thách thức rất lớn trước đối thủ trẻ hơn 9 tuổi (30 so với 21) vốn là nhà vô địch Muay Thái - Kickboxing, đồng thời sở hữu chiều cao và sải tay dài hơn. Điều đó đã được thể hiện trong cả 3 hiệp đấu khi nữ võ sĩ gốc Việt buộc phải chọn chiến thuật áp sát để tung ra những cú đấm nhanh trực diện và chờ thời cơ vật đối thủ xuống sàn. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng Bi Nguyễn đã không thể đánh bại một Fairtex sung sức và thuần thục những ngón đòn Muay Thái, đặc biệt là những cú lên gối và sự uy lực trong các cú đấm. Fairtex đã nghiên cứu khá kỹ cách đánh của Bi Nguyễn nên rất khôn khéo trong việc phòng thủ và tránh để Bi Nguyễn áp sát. Không áp sát được đối thủ để sử dụng miếng vật sở trường quật ngã đối thủ nên Bi Nguyễn đành chấp nhận thua điểm số.

Mặc dù chưa thể nối dài mạch trận thắng ở đấu trường ONE Championship nhưng cơ hội để đoạt đai vô địch của nữ võ sĩ gốc Huế vẫn còn ở phía trước nếu cô tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.