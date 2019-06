Billiards 3 băng Việt Nam khởi đầu thắng lợi tại giải World Cup Blankenberge

Căng thẳng nhất chính là Đỗ Nguyễn Trung Hậu khi anh phải đối đầu với 2 cơ thủ mạnh của Hàn Quốc ở bảng C trong đó Kang In Won từng đạt vị trí thứ 4 tại Survival Masters Cup 2019. Ở vòng đấu này, mỗi bảng đấu chỉ lấy duy nhất 1 người đi tiếp. Dù tay cơ VN Trung Hậu đã có trận đấu ra quân thật sự ấn tượng khi đánh bại Kim Jung Sub với tỷ số 30/23 sau 26 lượt cơ.

Tuy nhiên trước đó, Kang In Won cũng có chiến thắng trước người đồng hương Kim Jung Sub với điểm số khá cách biệt 30/18 chỉ với 19 lượt cơ. Chính điều này đã giúp tay cơ Hàn Quốc đã có lợi thế hơn Trung Hậu ở lượt đấu cuối về điểm số khi chỉ cần 1 trận hòa hoặc thắng thì Kang In Won sẽ đi tiếp trong khi cơ thủ VN buộc phải thắng.

Minh Tân Đỗ Nguyễn Trung Hậu có chiến thắng kịch tính ở vòng loại thứ 3

Dù cầm bi vàng, nhưng Trung Hậu đã có khởi đầu rất tốt và vượt lên dẫn trước 15/9. Tuy nhiên sau giờ giải lao, Kang In Won đã tung ra một series 8 điểm và một series 11 điểm để dẫn lại Trung Hậu với điểm số 28/15. Kịch tính đã tăng lên khi Trung Hậu cũng có một series 10 để rút ngắn tỷ số.

Sự căng thẳng đã khiến cả hai đều bỏ lỡ những thế bi không quá khó ở thời điểm cuối trận. Khi tỷ số là 29/29, Trung Hậu đã có được chiến thắng để giành quyền đi tiếp sau khi cơ thủ ngươi Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Cơ thủ Mã Xuân Cường cũng xuất sắc giành vé đi tiếp sau 1 trận thắng và 1 trận hòa để xếp vị trí nhất bảng O.

Minh Tân Dương Anh Vũ sẽ ra quân trong ngày hôm nay

Như vậy, Trung Hậu và Xuân Cường đã tiếp tục có mặt ở vòng loại 4 cùng với Mã Minh Cẩm và Dương Anh Vũ sẽ thi đấu trong ngày hôm nay và qua đó giúp billiards VN còn đủ 7 cơ thủ.