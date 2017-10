Billiards cầm vàng lại để vàng rơi

Lịch thi đấu ngày 2.7: VN hy vọng có 2 HCV muay

Muay: 3 võ sĩ VN vào chung kết là Bùi Yến Ly (51 kg) và Phan Thị Ngọc Linh (56 kg) đều gặp võ sĩ Thái Lan. Còn Nguyễn Trần Duy Nhất (57 kg) gặp võ sĩ Kyrgyzstan.

Bơi lội: ÁnhViên thi 100 m ngửa và 200 m tự do nữ. Quý Phước thi 50 m bướm, 100 m ngửa, 200 m tự do nam, Duy Khôi thi 100 m ngửa nam, Kim Tuyến thi 50 m bướm nữ và Ngọc Yến thi 200 m tự do nữ.

Billiards: Mã Xuân Cường thi carom 3 băng gặp cơ thủ Thái lan. Trúc Xinh vòng 32 10 banh nữ gặp Philippines.

Cờ vua: Ván 4, 5 cờ tiêu chuẩn.