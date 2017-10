Bổ sung VĐV nhảy xa Văn Đông dự SEA Games

Trong số báo ngày 1.8 vừa qua, chúng tôi đã đề cập trường hợp VĐV nhảy xa Nguyễn Văn Đông (Hà Nội) dù thi đấu rất xuất sắc tại giải điền kinh TP.HCM mở rộng vào cuối tháng 7 nhưng lại không có tên trong danh sách dự SEA Games 29. Tại giải đấu nói trên, chàng trai dân tộc Mường đã đoạt HCV với thành tích 7,89 m, lập kỷ lục quốc gia mới và vượt trội so với thành tích HCV SEA Games 28 của VĐV Thái Lan Supanara Ayudhaya - 7,75 m. Khi lập kế hoạch cho đội tuyển điền kinh VN cách đây hơn một năm, vì không “định lượng” được chuẩn xác khả năng của Đông nên ban huấn luyện đã không đưa tên anh vào danh sách thi đấu SEA Games 29.

Trong cuộc họp đoàn cách đây hai ngày, ông Trần Đức Phấn đã nêu trường hợp Đông “thực sự là quá đáng tiếc khi một VĐV xuất sắc như vậy mà không được dự SEA Games”. Ông đã tức tốc yêu cầu bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic VN đăng ký tên anh vào danh sách đoàn.

Hôm qua, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Ngày 8.8, đoàn tiền trạm sẽ sang Malaysia và gặp trực tiếp ban tổ chức, vì thời điểm này họ không còn nhận đăng ký qua mạng”. VN sẽ cố gắng thuyết phục nước chủ nhà chấp nhận cho đăng ký muộn vì ngoài Đông còn một số VĐV khác mà VN muốn bổ sung như Nguyễn Hoài Văn (ném lao) hay Tô Quang Trung (bóng rổ) thay thế Nguyễn Văn Hùng bị chấn thương; VĐV Đoàn Xuân Khuê Minh (golf) thay cho Trần Chiêu Dương. Tuy nhiên trường hợp của Đông trước đây chưa từng có, theo một số chuyên gia thì cơ hội Đông được thi đấu SEA Games chỉ khoảng 70%.

Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị cho SEA Games 29, tại cuộc họp đoàn, ông Nguyễn Xuân Ninh (Trung tâm doping - y học thể thao) nhấn mạnh về điểm mới tại đại hội lần này là kiểm tra doping ngoài thi đấu (thông thường chỉ có VĐV thi đấu xong mới phải thử doping). Tất cả các đội tuyển phải đăng ký với ban tổ chức nước chủ nhà về thời gian, địa điểm, đối tượng được lựa chọn kiểm tra doping. Các VĐV có tên trong danh sách kiểm tra phải có mặt đúng địa điểm và thời gian đã đăng ký khi đoàn kiểm tra có mặt, nếu không sẽ bị tính phạm quy.

Cán bộ phụ trách an ninh Nguyễn Kim Thành (Bộ Công an) cũng lưu ý cán bộ đoàn những vấn đề nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn trong suốt thời gian tham gia đại hội từ ngày 19 - 30.8. Bên cạnh đó, ngoài việc tuân thủ các nội quy riêng của đoàn, các thành viên đoàn cần chú ý tới tập tục văn hóa Malaysia, nhằm tránh những sự cố không đáng có.

