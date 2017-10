Bơi lội liên tiếp phá kỷ lục

Các kình ngư Mỹ tiếp tục thống trị đường đua xanh, nhưng kỷ lục thế giới trong ngày hôm qua lại thuộc về VĐV Hungary.

Ở nội dung tiếp sức nữ 4×200 m tự do, đội Mỹ gồm các kình ngư Missy Franklin, Dana Vollmer, Shannon Vreeland và Allison Schmitt đánh bại đội Úc với thời gian 7 phút 42,92 giây để đoạt HCV và phá kỷ lục Olympic (kỷ lục cũ do đội Úc lập cách đây 4 năm là 7 phút 44,31 giây). Thành tích này của các nữ kình ngư Mỹ còn thua 0,84 giây so với kỷ lục thế giới của đội Trung Quốc đang nắm giữ lập tại Ý, năm 2009.



Nathan Adrian vui sướng khi đoạt HCV - Ảnh: CNN/Si

Cũng rạng sáng qua, bơi lội Mỹ còn đoạt 1 HCV nữa của nam kình ngư Nathan Adrian ở nội dung 100 m tự do đầy bất ngờ, sau khi anh xuất sắc vượt qua nhà đương kim vô địch thế giới người Úc, James Magnussen với chênh lệch chỉ 0,01 giây đầy kịch tính. Ở nội dung này, 2 đối thủ mạnh kình ngư người Pháp, Yannick Agnel và kình ngư người Brazil, Cesar Cielo đang nắm giữ kỷ lục thế giới đều thi đấu không thành công ở đợt bơi chung kết và chỉ về lần lượt hạng 4 và 6.

Trong khi đó, kình ngư Daniel Gyurta của Hungary phá kỷ lục thế giới ở nội dung 200 m ếch với thành tích 2 phút 07,28 giây (vượt qua kỷ lục cũ của Christian Sprenger (Úc) lập năm 2009 với thành tích 2 phút 07,31 giây). Đoạt HCB nội dung này là VĐV chủ nhà Michael Jamieson với thành tích 2 phút 07,43 giây. Bơi lội Trung Quốc cũng có thêm 1 HCV ở nội dung 200 m bướm của nữ kình ngư Jiao Liuyang cùng kỷ lục Olympic mới.

Với thời gian 2’13”35, Nguyễn Thị Ánh Viên vượt qua các tay bơi Hàn Quốc, Colombia, Hungary, Uzbekistan về nhất đợt 1 vòng loại nội dung 200 m bơi ngửa diễn ra hôm qua. Tuy nhiên, thành tích này không đủ giúp Ánh Viên vào vòng bán kết bởi đối thủ ở các nhóm còn lại có thành tích tốt hơn nhiều so với Ánh Viên. H.Quỳnh

T.Quyết

