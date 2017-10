Bơi lội VN giành HC trên đất Mỹ

Chuyến tập huấn tại Trường Bolles (bang Florida, Mỹ) từ đầu tháng 1.2012 của đội tuyển bơi VN đã gặt hái được kết quả khả quan bước đầu với thành tích tại giải bơi trong nhà mùa đông River City Swim League.

Kết quả cụ thể: Phạm Thành Nguyện giành HCV cự ly trên 500 yards (gần 500m) tự do với thành tích 4 phút 40 giây 93, HCĐ cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 44 giây 16; Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 55 giây 28, HCB 200 yards bơi ngửa với thành tích 2 phút 04 giây 23, HCĐ 50 yards tự do với thành tích 25 giây 43; Nguyễn Thị Kim Tuyến giành HCĐ cự ly 200 yards bơi bướm với thành tích 2’11’’86. Riêng Hoàng Quý Phước không thi giải này bởi anh sang Mỹ muộn hơn đồng đội 10 ngày. Phước cùng đồng đội sẽ tiếp tục tham dự giải bơi BSS TYR February Meet từ ngày 10-12.2.

Cả 5 VĐV VN đang được dẫn dắt bởi HLV Sergio Lopez, người đã từng đoạt HCB Olympic 1988 và đang là người quản lý CLB bơi lội của Trường Bolles - nơi đào tạo nhà vô địch 200m bướm tại SEA Games 26 mới 16 tuổi của Singapore Joseph Schooling (VĐV bơi lội duy nhất của Đông Nam Á đạt chuẩn A Olympic London). Hiện Hoàng Quý Phước, dù đã 2 lần đạt thừa chuẩn B Olympic, nhưng vẫn chưa có trong tay tấm vé chính thức đi London nên vẫn phải cố gắng tập luyện để đạt chuẩn A trước ngày 30.6.2012.

Lan Phương