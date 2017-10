Bơi Việt Nam giành 3 suất dự Olympic trẻ

(TNO) Không chỉ đoạt những tấm HCV quý giá tại giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam vừa kết thúc chiều tối 8.6, 3 kình ngư trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam (VN) còn xuất sắc đoạt chuẩn A dự Thế vận hội Olympic trẻ diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc sau hai tháng tới.

Giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam Á tổ chức ở Singapore đã chứng kiến phong độ ổn định của Nguyễn Thị Ánh Viên sau gần 6 tháng tập huấn tại Mỹ.



Đăng ký thi đấu ở lứa tuổi 16 - 18, trong cả ba ngày thi đấu, Ánh Viên đã đoạt 9 trong tổng số 19 HCV mà VN đã giành được tại giải này. Điều đặc biệt là cả 9 nội dung mà Viên giành ngôi vô địch (100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa, 400m hỗn hợp, 400 m tự do, 50 m ngửa, 800 m tự do, 200 m bướm), cô đều xác lập 9 kỷ lục mới cho giải này.



Ví dụ ở nội dung 800 m tự do nữ, Ánh Viên đã về nhất với thành tích 8 phút 49 giây 69, phá kỷ lục của của giải được lập bởi VĐV người Thái Lan Benjapour năm 2011 (9 phút 02 giây 37).



Viên cũng đã chính thức đoạt chuẩn A dự Thế vận hội Olympic trẻ tại Nam Kinh nhờ những thông số rất tốt của mình.



Ngoài Ánh Viên, một số kình ngư nữ cũng để lại ấn tượng rất tốt tại giải. Trần Thị Hồng Cẩm (lứa 13 tuổi) đã giành 3 HCV, trong đó lập kỷ lục mới ở cự ly 200 m tự do.



Kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm đoạt 4 HCV, trong đó lập lỷ lục ở ở cự ly 50 m tự do, 50 m bướm, 100 m bướm.



Ở nội dung nam, chỉ có 2 VĐV VN đoạt HCV là Trần Duy Khôi (cự ly 50 m ngửa) và Huỳnh Thế Vỹ (200 m ếch) nhưng cả hai kình ngư tài năng này cũng đã đoạt chuẩn A dự Olympic trẻ, nâng tổng số VĐV VN được quyền dự giải đấu lớn nhất thế giới dành cho VĐV trẻ lên 3 người.



Theo ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến VĐV Lâm Quang Nhật khi anh đoạt HCB cự ly 1500 m ở lứa tuổi 16 - 18 nam. Nhật đã từng gây bất ngờ lớn với tấm HCV tại SEA Games 27 vào tháng 17 năm ngoái.



Tuy ở giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Nhật chỉ về nhì nhưng:“Thành tích vẫn rất đáng khen ngợi bởi Nhật mới tập luyện trở lại được 1 tháng rưỡi, sau thời gian bị gẫy tay. Nhưng Nhật đã rất nỗ lực để đạt kết quả tốt”, ông Thành nói.



Kết quả chung cuộc, đội tuyển bơi VN đã đứng thứ 2 toàn đoàn với 19 HCV, 13 HCB, 19 HCĐ. Singapore đứng đầu với 44 HCV, 31 HCB, 25 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 3 với 16 HCV, 28 HCB, 28 HCĐ.



Xin được nói kỹ hơn, ở giải này, VN có 5 VĐV đạt chuẩn An gồm Ánh Viên, Duy Khôi, Quang Nhật, Thế Vĩ và Mỹ Thảo. Nhưng chỉ có 3 VĐV Viên, Khôi, Vỹ sẽ được Liên đoàn bơi lội thế giới FINA chọn dự Olympic trẻ ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Lan Phương

