Bình Điền Long An thắng Phòng không Không quân 3-0, Vietso Petro thắng Giấy Bãi Bằng 3-0. Về nam Long An thắng Phú Thọ 3-0, Thể Công thắng Quân khu 7 3-1, Tràng An Ninh Bình thắng Bến Tre 3-0. Trong khi đó đội bóng đầu tư rầm rộ là Đức Long - Quân khu 5 lại để thua Sao vàng Biên phòng 1-3.

V.Thư