Bóng chuyền: Nữ Ngân hàng Công Thương tái đấu với Long An ở chung kết

Đây cũng là trận tái đấu của hai đội khi trong ngày khai mạc giải cách đây chỉ mới 3 ngày thì NHCT đã có trận thắng kịch tính 3-2 trước BĐLA.



Sau SEA Games 29, hai tượng đài của bóng chuyền Việt Nam là Phạm Thị Kim Huệ ở tuổi 35 và Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng đã "tam thập" đều có dự định giã từ thi đấu nhưng do một số vị trí chủ chốt khác vắng mặt nên cuối cùng vẫn khoác áo thi đấu. Trong trận đấu ngày 25.10, ban đầu hai phụ công không có mặt trong đội hình xuất phát. Tuy vậy, do các VĐV trẻ không thể bứt lên mạnh như dự định nên HLV Lê Văn Dũng của NHCT đã phải tung Kim Huệ vào sân khi đội đang dẫn 18/17 ở hiệp 1 và ngay lập tức Ngọc Hoa cũng được HLV Nguyễn Quốc Vũ cho vào cuộc. Khán giả thật vui khi được hưởng trọn một trận đấu vô cùng hấp dẫn chính nhờ dẫn dắt của hai VĐV đàn chị này với các VĐV trẻ của đội.

Với các mũi tấn công ở đội tuyển quốc gia như Đinh Thị Thúy, Lê Thị Thanh Thúy… vẫn hoạt động hiệu quả, và đặc biệt là Đoàn Thị Xuân lần đầu tiên được giao nhiệm vụ chủ công (thay vì đối chuyền như thời gian trước đây) đã thi đấu quá xuất sắc, đội NHCT thắng liền hai hiệp đầu cùng tỷ số 26/24. Ngay sau đó do có đội trưởng Ngọc Hoa cùng thi đấu, đội bóng Long An thi đấu gắn kết hơn, trong đó chủ công Dương Thị Hên ít phạm lỗi bước 1 như hai hiệp đầu lại tấn công tốt nên giành lại ưu thế trên sân để thắng 25/20 và 25/23. Hai đội buộc phải thi đấu hiệp thứ 5 quyết định, vì vậy dù thắng 15/7 ở hiệp đấu này thì NHCT cũng chỉ được 2 điểm và BĐLA cũng có được 1 điểm an ủi.

Theo quy định, 4 đội nữ và 4 đội nam có thành tích tốt nhất ở giải vô địch quốc gia 2016 được thi đấu ở Siêu cúp 2017. Ngoài NHCT và BĐLA, danh sách các đội nữ còn có đội bóng lẫy lừng một thời là Thông tin Liên Việt Post Bank và Tiến Nông Thanh Hóa. Và cũng chính trận thắng bất ngờ với tỷ số cách biệt 3-0 (25/21, 25/19, 25/19) của đội chủ nhà trước đội Thông Tin LVPB trong ngày khai mạc làm cho thế trận bảng đấu nữ phải chờ đến trận cuối cùng tối qua (NHCT thắng TN Thanh Hóa 3-0) mới xác định được đối thủ của NHCT trong trận chung kết chính là BĐLA.

Nhựt Quang