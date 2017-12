Bóng chuyền: Sanest Khánh Hòa đăng quang sau 9 năm

CLB Sanest Khánh Hòa có "oanh tạc cơ" Ngô Văn Kiều đã sắp bước qua tuổi 35 nhưng vẫn còn đảm nhận vai trò đội trưởng cùng sự góp công lớn của chủ công số 1 Việt Nam Từ Thanh Thuận và dàn VĐV trẻ đang đến độ trưởng thành. Dưới sự chỉ đạo của HLV Triệu Tử Thiên, tất cả thành viên của CLB phố biển tối qua thi đấu thăng hoa trước rất đông người hâm mộ đến chật cứng nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk.

Nổi bật nhất là Từ Thanh Thuận với ghi rất nhiều điểm cho CLB mình khi thi đấu khôn ngoan và luôn tung ra được những quả tấn công rất mạnh trên lưới và cả sau vạch 3m rất hiệu quả nên không chỉ giúp CLB của mình lên ngôi vô địch mà cá nhân anh còn được bình chọn là VĐV xuất sắc toàn diện nhất giải đấu. Ngô Văn Kiều thể lực tuy không còn thể lực sung mãn như thời "làm mưa làm gió" ở đấu trường Đông Nam Á cách đây đúng chục năm nhưng đã được tung vào đúng lúc từ hiệp 4 khi đối thủ Thể Công đang dẫn trước 2-1. Và chính anh đã làm xoay chuyển thế trận có lợi cho CLB Sanest Khánh Hòa ngay từ giữa hiệp đấu này cho đến cuối trận.

Còn dàn VĐV trẻ của Sanest Khánh Hòa thì thi đấu đầy hứng khởi, xứng đáng là đội quân được đào tạo bài bản từ một trong những lò mạnh nhất nước. Ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, phụ công Lê Thanh Phong 24 tuổi (cao 1,93m) – người tạo nên thế trận lấn lướt giúp cho Sanest Khánh Hòa loại Becamex Quân Đoàn 4 ở trận bán kết trước đó 2 ngày – đã bị tái phát chấn thương và phải ra sân. Thế nhưng các VĐV còn lại như Trần Triển Chiêu, Nguyễn Văn Phong, Dương Văn Tiên, Lê Tấn Thông…vẫn tự tin và thi đấu tốt để thắng hiệp đầu 25/22.

Qua hiệp 2 và 3, tận dụng đối chuyền Nguyễn Văn Phong của đối thủ tiếp tục bị chấn thương, các VĐV Thể Công vượt lên nhờ tạo ra nhiều quả phát bóng khó chịu và đánh chồng rất hay của Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Duy Khánh… bằng hai hiệp thắng 25/22 và 25/18 trước khi Sanest Khánh Hòa quân bình 2-2 với hiệp thắng lại 25/21. Hai đội tiếp tục bám đuổi từng điểm số ở hiệp đấu quyết định, nhất là từ điểm số 12 đều. Khi hai đội cùng có 15 điểm, VĐV 19 tuổi Lê Quốc Thiện ghi điểm từ quả đánh bóng lỏng tay làm hàng chắn của Thể Công ngỡ ngàng giúp cho Sanest Khánh Hòa vượt lên để đi đến kết quả cuối cùng hiệp đấu quyết định với tỷ số 18/16.

Ở trận chung kết nữ ở Tây Ninh, khác với một số trận đấu trước đó chưa tạo được sự yên tâm của người hâm mộ, CLB VTV Bình Điền Long An tối qua với đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy, chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào và các VĐV Đặng thị Kim Thanh, Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Trinh… đều thể thể hiện tốt và gắn kết. Do vậy, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Vũ đã giành được chiến thắng dễ dàng 3-0 (25/22, 25/18, 25/16) trước Thông tin Liên Việt Post Bank thường bị hỏng bước 1 và hàng chắn không hoạt động tốt. Đây là lần đăng quang thứ 3 của VTV Bình Điền Long An sau hai lần đăng quang trong các mùa 2009 và 2011.

Mùa bóng 2017 của bóng chuyền Việt Nam cũng kết thúc với việc xác định 4 CLB phải xuống thi đấu hạng A mùa tới là Công an TP.HCM, Vật liệu xây dựng Bình Dương (nam) và Vĩnh Phúc, TP.HCM (nữ).

Nhựt Quang