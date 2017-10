Bóng chuyền: Thể Công Binh đoàn 15 sa sút

Đương kim vô địch Thể Công Binh đoàn 15, á quân Đức Long Gia Lai và đội hạng ba mùa trước Sanest Khánh Hòa đều phải dừng bước ở vòng bảng vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2015 vừa kết thúc hôm qua.

Đức Long Gia Lai (phải) chỉ chơi tốt trận đầu thắng Maseco, sau đó thì sa sút - Ảnh: Ngô Nguyễn Đức Long Gia Lai (phải) chỉ chơi tốt trận đầu thắng Maseco, sau đó thì sa sút - Ảnh: Ngô Nguyễn

Bất ngờ đã xảy ra ở giải nam. Hàng loạt tên tuổi lớn của bóng chuyền VN những năm qua như Thể Công Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai, Sanest Khánh Hòa, Long An đều không thể hiện được bản lĩnh và phong độ của mình ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa diễn ra tại Phú Thọ và Thái Bình. Thậm chí họ không giành nổi 2 chiếc vé vào bán kết tranh Cúp Hùng Vương.

Thất bại của Thể Công Binh đoàn 15 là do quá dựa vào chủ công Hoàng Văn Phương. Khi Phương chấn thương gối không thể thi đấu chính thường xuyên thì lối đánh của các nhà đương kim vô địch trở nên kém cỏi, dễ bị bắt bài và từ đó tuột dần thua đến 3 trong 4 trận. Tương tự, Đức Long Gia Lai mất Hữu Hà nhưng vẫn còn Văn Hạnh chơi tốt. Tuy nhiên, một mình anh vẫn không thể xốc nổi cả đội vượt lên vì các vị trí còn lại không đồng đều, thiếu kinh nghiệm. Thêm vào đó, do không có sự đầu tư mạnh trong mùa này nên Đức Long Gia Lai không còn cho thấy tham vọng, máu lửa như trước.

Trường hợp của Sanest Khánh Hòa lại chính do họ tự làm khó mình. “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều vẫn hay, bên cạnh đó là những nhân tố trẻ chơi tốt như Tuấn Anh, Trường Giang... Cái thiếu của đội bóng phố biển là không có chuyền 2 xuất sắc. Sai lầm trong bắt bước một hỏng, đặc biệt ở thời điểm quyết định, khiến nhiều trận đội bóng phố biển đã dẫn điểm đối phương nhưng lại thua ngược tức tưởi. Ở trận gặp Vĩnh Long, sau khi gỡ hòa 2-2, ván cuối dẫn 12/10, rất gần đến chiến thắng nhưng tâm lý kém khiến Sanest Khánh Hòa để thua nhiều điểm lãng xẹt. Còn với Long An, dù đội hình vẫn đồng đều có Lê Quang Khánh làm chủ lực và mới đây còn giành ngôi á quân Đại hội TDTT toàn quốc, nhưng do cơ chế lương thưởng quá thấp mà chính VĐV than thở là chưa đến 2 triệu đồng/tháng thì làm sao có sức bật, nên Long An càng đánh càng đuối.

Ngược lại, Vĩnh Long với Từ Thanh Thuận quá xuất sắc, Tràng An Ninh Bình vẫn giữ được lửa, Quân đoàn 4 bất ngờ chơi hay và Maseco vượt lên giờ chót nhờ quật ngã Biên phòng 3-1, sẽ làm cho vòng bán kết Cúp Hùng Vương trở nên rất thú vị.

Còn về nữ, trật tự gần như không đổi vì sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp. 4 đội Thông tin Liên Việt Post Bank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và Tiến Nông Thanh Hóa đều vượt trội so với các đội còn lại, nên ít nhiều cũng mất đi sự hấp dẫn.

Đăng Khoa