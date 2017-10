Bóng đá & Tết

Nghỉ Tết ngắn ngủi...

Chưa năm nào mà các sự kiện bóng đá lại diễn ra dồn dập ngay trước và sau Tết như năm Canh Dần này. Cho đến hôm nay (24 tháng chạp) mà V-League vẫn còn đang tranh vòng 2, thậm chí trận Xi măng Hải Phòng gặp Lam Sơn Thanh Hóa còn diễn ra muộn hơn vào ngày 9.2 (26 tháng chạp). Do đá muộn như vậy, các cầu thủ muốn chuẩn bị Tết cho gia đình cũng phải chờ 1-2 ngày sau lượt đấu mới lãnh được tiền thưởng rồi lúc đó mới nghĩ đến chuyện sắm Tết. Tiền vệ Minh Phương của CLB Đồng Tâm Long An cho biết: “Tôi đã từng nhiều lần chuẩn bị Tết muộn, nhưng năm nay có lẽ thời gian nghỉ Tết sẽ ngắn hơn so với mọi năm. Cụ thể chúng tôi phải đá trận sinh tử với Hoàng Anh Gia Lai ở giải Cúp quốc gia ngay mùng 8 Tết, nên có lẽ ăn Tết cũng không thoải mái lắm. Bởi chỉ cần nghĩ đến trận đấu mà chúng tôi từng thua họ cũng ở vòng 1/16 này năm rồi thì đã thấy căng thẳng”. Tương tự, tiền vệ Đoàn Việt Cường của Hoàng Anh Gia Lai nói: “Năm nay đội bóng phố núi xuất phát không tốt nên tâm lý toàn đội hiện khá nặng nề. Chúng tôi cần phải dốc sức để thi đấu tốt những trận ngay trước và sau Tết để lấy lại niềm tin. Do vậy Tết này chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ nghĩ đến mùa giải căng thẳng trước mắt thì không cầu thủ nào có thể ăn Tết thảnh thơi, đầu óc vứt bỏ chuyện bóng đá được cả”.

Các cầu thủ của những đội như Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Khatoco Khánh Hòa hẳn cũng sẽ rất vội vã với thời gian nghỉ Tết. Do lượt trận đầu AFC Cup diễn ra vào ngày 23.2 (nhằm mùng 10 Tết) nên VFF sắp lịch cho các đội này được đôn lên đấu sớm ở Cúp quốc gia vào mùng 6 Tết. Giám đốc điều hành CLB Bình Dương Trần Văn Đường phân trần: “Đá cúp vào mùng 6 đúng là chuyện chẳng đặng đừng vì Tết chưa qua nên tâm lý của cầu thủ ít nhiều vẫn chưa tập trung. Thế nhưng cũng không còn thời gian nào để lùi cho phù hợp với lịch thi đấu quá dày trong năm 2010 của Bình Dương. Đá vào thời điểm vẫn còn dư vị Tết sẽ rất khó làm cho cầu thủ “sung” được. Do vậy để tránh tình trạng cầu thủ ra sân mà vẫn còn tâm lý nặng nề, chúng tôi chủ trương nghỉ Tết rất ngắn, chắc chỉ 3 ngày, có thể tập đến 28 tháng chạp rồi cho đội nghỉ đến mùng 2 Tết tập trung lại”. Tương tự Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho hay: “Chúng tôi chủ trương nghỉ Tết thật ngắn vì năm nay nhiệm vụ của Đà Nẵng rất nặng nề. Chúng tôi phải chiến đấu trên nhiều mặt trận và mặt trận nào cũng rất căng. Thất bại trước Muangthong United vừa rồi là một đòn giáng đúng lúc, giúp cầu thủ chúng tôi hiểu được trình độ thật của mình, từ đó phải cố gắng để đạt hiệu quả cao hơn”. Còn Giám đốc điều hành CLB Khatoco Khánh Hòa Dương Quốc Hùng nói: “Đội chúng tôi không dự AFC Cup, nhưng vì Bình Dương buộc phải đá sớm nên Khánh Hòa do gặp họ ở vòng 1/16 ở Nha Trang nên phải theo. Thế nên chúng tôi cũng cho quân nghỉ rất ngắn, thậm chí cầu thủ ở xa có thể tranh thủ về 2-3 ngày rồi trở lại, còn cầu thủ tại chỗ có thể duy trì tập luôn trong Tết để giữ phong độ. Quyết tâm của Khánh Hòa là phải cải thiện vị trí hơn hạng 7 nên sẽ không có nhiều thời gian cho cầu thủ đón Tết”.

Một số cầu thủ như: Huỳnh Quốc Anh, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Vũ Phong, Trần Trường Giang, Huỳnh Kesley cũng cho biết chỉ tranh thủ ngày 30 và mùng 1 Tết ở nhà với gia đình, rồi sau đó phải trở lại sân tập.

...và không có Tết

Các cầu thủ futsal năm nay không thể đón Tết bên gia đình

Đó chính là tình cảnh của đội futsal nam khi Tết này họ không được ở bên người thân mà phải gồng mình tập luyện nơi xứ người để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Á ở Indonesia ngay mùng 7 Tết. Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng bộc bạch: “Vừa xong đội tuyển quốc gia, tôi được anh Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam và là người tâm huyết với phong trào futsal, động viên làm tiếp vai trò trợ lý ngôn ngữ cho đội futsal khiến tôi cứ đắn đo mãi, song cuối cùng không thể từ chối. Ban đầu tôi cứ hy vọng mình sẽ có được một cái Tết vui bên gia đình sau gần 4 tháng trời làm việc cật lực với 2 đội tuyển quốc gia và U.23 dù chỉ về phép có 2 ngày. Hóa ra bây giờ tôi lại chẳng có Tết. Biết sao được, dù bà xã rất buồn vì ngày xuân ai cũng vui vầy bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ quốc gia tôi lại phải tiếp tục vai trò của mình”.

Cùng tâm trạng với ông Bằng, 14 tuyển thủ futsal VN cũng thổ lộ rằng họ phải tranh thủ ăn Tết sớm với người thân, tranh thủ đi mua sắm cùng với bạn bè, vợ hoặc người yêu, chụp một số ảnh và ngắm nhìn đường phố Sài Gòn trước lúc đi xa đến hơn 3 tuần. Bởi ngay hôm nay 7.2, toàn đội đã lên đường sang Bangkok (Thái Lan) đá tập, cọ xát với một số đội hàng đầu của Thái và ở luôn bên đó đến mùng 4 Tết rồi bay đi Indonesia. Thủ môn Đặng Phước Anh thổ lộ: “Một năm chỉ có Tết là gia đình đoàn tụ, anh em họp mặt, bạn bè quây quần kể lại những vui buồn và cầu chúc cho năm mới sung túc, thành đạt. Bởi vậy ai cũng rất quý, rất muốn được hiện diện trong gia đình ngày Tết. Nhưng với cầu thủ chúng tôi, năm nay hầu như không có Tết. Dù Thái Lan ở rất gần VN, nhưng bên đó chắc chắn không thể có không khí Tết như bên nhà. Chúng tôi biết rằng sẽ rất buồn, nhưng tất cả đội đã siết chặt tay nhau cùng hứa phải tập luyện thật sung, thật hưng phấn để tự tin mang thành quả về cho đất nước”. Vài cầu thủ khác cho biết ngoài mì gói mang theo, họ còn mang thêm bánh chưng để đúng thời khắc giao thừa sẽ cắt bánh ra cùng quây quần bên nhau thưởng thức, sau đó dùng thêm trong mấy ngày Tết cho đỡ nhớ hương vị quê nhà.

“Nóng” trên truyền hình Nếu năm Canh Dần này, các cầu thủ bóng đá VN không có nhiều thời gian ăn Tết thì ngược lại, khán giả hâm mộ lại có dịp no mắt thưởng thức những trận bóng đá qua màn ảnh nhỏ truyền hình trong những ngày Tết. Ngay đêm 30 và mùng 1 Tết, nhiều fan bóng đá sẽ được mãn nhãn với các trận đấu ở Cúp FA và giải vô địch các quốc gia châu Âu vẫn diễn ra đều đặn, trong đó những trận đáng chú ý như: Atletico Madrid gặp Barcelona ở La Liga; Bayer Leverkusen - đội đang đứng đầu Bundesliga gặp đương kim vô địch Wolfsburd; hay đội bóng đang độc chiếm ở Serie A là Inter Milan sẽ hành quân đến Napoli trong một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. AC Milan gặp M.U sẽ là trận cầu đinh ngay giữa Tết Nhưng “nóng” hơn cả ngay giữa Tết (mùng 3 và mùng 4 Tết) chính là các trận đấu knock out của Champions League cực kỳ gay cấn mà chỉ những cái tên như Porto gặp Arsenal, Lyon gặp Real Madrid hay M.U gặp AC Milan cũng đã đủ đưa người hâm mộ bay bổng lên... chín tầng mây. Trong đó, cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch M.U và AC Milan rất thú vị. Milan từng loại M.U trong trận bán kết Champions League mùa giải 2006 - 2007 khi chơi xuất sắc thắng đến 3-0 ở lượt về, dù trước đó thua 2-3 trên sân Old Trafford ở lượt đi. Lần này cả hai không còn những cầu thủ xuất sắc lúc đó như Kaka hay Christian Ronaldo nên rất khó để nói ai sẽ vượt lên trong cuộc chiến gay cấn và hào hứng này. Chắc chắn “đại chiến” M.U - AC Milan cũng là cuộc thư hùng giữa hai làng bóng Anh - Ý sẽ làm cho mấy ngày Tết năm nay vẫn có nhiều cái để nhớ! Q.T

Quang Tuyến