Bóng hồng trên đường đua

55 nữ cua rơ xinh đẹp, mỗi người một vẻ mang đến những màu sắc thú vị trên đường đua tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương đúng vào dịp Quốc tế Phụ nữ (8.3).

Con gái mà chơi xe đạp

Chọn xe đạp, môn thể thao gian khổ bậc nhất để theo đuổi, các nữ cua rơ phải vượt qua rất nhiều rào cản. “Ôi, con gái mà chơi xe đạp đua”, rất nhiều lần và nhiều lúc các nữ cua rơ không khỏi chạnh lòng khi nghe người ta nói về mình như thế. Không khó hiểu bởi với nhiều người, con gái phải “yểu điệu”, phải nhẹ nhàng ngay cả trong cuộc sống lẫn việc chọn môn thể thao để chơi. Khó khăn lớn nhất khi đến với môn đua xe đạp của các nữ cua rơ chính là rào cản từ gia đình. Ít bậc làm cha, làm mẹ nào an tâm khi thấy con mình suốt ngày leo lên yên xe “dầm mưa dãi nắng” ngoài đường, phải đối mặt với muôn vàn bất trắc. Ít anh nào can đảm để bạn gái của mình suốt ngày “tắm nắng ngoài đường”.

HLV Bành Chấn Quyền (Bình Dương) từng có nhiều năm gắn bó với xe đạp nữ cho biết những khó khăn trên khiến việc tuyển chọn VĐV nữ chơi môn xe đạp hết sức vất vả. Nhiều nữ cua rơ sau khi thuyết phục được gia đình ủng hộ, nhưng ra tập luyện, thi đấu chỉ sau thời gian ngắn nhanh chóng bỏ cuộc. Một phần do liên tục bị té ngã khiến tay chân đầy sẹo, rồi nắng gió làm cho khuôn mặt biến dạng, có lúc rám đen khiến bị cho là xấu xí. Một VĐV nữ tâm sự do lo sợ đường sá VN không an toàn dễ dẫn đến tai nạn trong lúc đua nên hễ ra đường lại sợ đối mặt với nguy hiểm. Một cua rơ khác than: “Đang đua tốt tôi buộc xin nghỉ bởi bạn trai thấy chơi xe đạp khổ quá bắt đi tìm việc làm khác”…

Vui buồn đường đua

Ngay ở chặng đầu giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, cua rơ Phạm Hồng Loan đã dính ngay tai nạn. Đang tấn công tách tốp, thấy cục đá phía trước, tay đua này né sang phải nhưng mất lái lao thẳng vào đuôi xe du lịch đậu bên đường. Cú té trên khiến chân phải của Hồng Loan bị kẹt ở gầm xe khiến ai chứng kiến cũng hoảng hồn. Rất may, sau khi được săn sóc viên giúp đỡ, Hồng Loan tiếp tục lên xe đuổi theo đoàn đua phía trước. Hay như ở chặng đua từ Bảo Lộc về Lagi (Bình Thuận), các nữ cua rơ một phen hoảng loạn, có người phải đâm lên lề đường ngã té khi đàn bò bất ngờ băng qua đường chen vào giữa đoàn đua.

Tay đua kỳ cựu Võ Thị Phương Phi cho biết từ ngày đến với xe đạp cô không nhớ mình “đo đường” bao nhiều lần bởi té xe khi đua thường xuyên xảy ra. Do đó không chỉ Phương Phi mà các tay đua khác tay, chân, mặt đều “dính” sẹo do “tai nạn nghề nghiệp”. “Tai nạn hay những hiểm nguy khác là điều phải chấp nhận đối với bất kỳ cua rơ nào khi chơi xe đạp đua”, Phương Phi thổ lộ. Khát khao giành chiến thắng, thể hiện sức mạnh phái yếu trên đường đua giúp các cua rơ dường như quên hết những nỗi nhọc nhằn. Thậm chí họ vẫn cố gắng làm duyên trên đường đua mỗi khi bắt gặp những cái nhìn thiện cảm của giới mày râu. Chính sự động viên tôn vinh nét đẹp đó cùng với những tràng pháo tay, những ánh mắt ngưỡng mộ đến từ người dân hai bên đường nơi đoàn đua đi qua giúp các cua rơ có thêm động lực để theo đuổi đam mê xe đạp.

Phạm Thị Kim Loan (Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng đua áp chót diễn ra hôm qua từ Lagi (Bình Thuận) về Bà Rịa-Vũng Tàu (dài 77 km). Áo vàng vẫn trong tay Cao Thị Cẩm Lệ (Bình Dương). Hôm nay diễn ra chặng đua cuối từ Bà Rịa-Vũng Tàu về Bình Dương (98 km).

Hoàng Quỳnh

