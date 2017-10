Búp bê Ngân Thương tái xuất: 'Mỗi người nên tự tạo cho mình số phận'

Tái xuất sàn đấu với aerobic dance và aerobic step, búp bê Ngân Thương cho hay lý do cô muốn cuộc sống của mình luôn rực rỡ, được khổ luyện và cống hiến.

"Tôi mới bắt đầu tập luyện aerobic dance và aerobic step cách đây đúng một tháng để bước vào Giải vô địch và vô địch các nhóm tuổi thể dục aerobic châu Á lần thứ 5. Ngoài đời, tôi vẫn là một HLV. Tôi rất tự tin, nhưng so với các đồng đội của mình đã tập luyện môn này thành thục chắc có lẽ tôi sẽ không thể bằng", Ngân Thương chia sẻ khi cô đang có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM, sẵn sàng cho cuộc đọ sức hôm 11.12 tới đây.

Sau những chấn thương chân liên tiếp, búp bê vàng của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đã chuyển sang công tác huấn luyện được 4 năm nay, cũng đã 4 năm cô được biên chế chính thức của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội, suất biên chế đặc cách cho nữ VĐV quá nhiều cống hiến cho thể thao thành phố và quốc gia, dù thời điểm đó Ngân Thương chưa tốt nghiệp đại học.

Công việc chính hàng ngày của Ngân Thương là cùng HLV Đỗ Thùy Giang dạy TDDC cho các em nhỏ. “Công việc của tôi đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, khéo léo, hài hước… Nhìn chung làm thế nào để các em cảm thấy TDDC đáng yêu chứ không phải là sợ hãi”, Ngân Thương chia sẻ với Thanh Niên.

Dù lùi vào sau hậu trường, nhường chỗ cho các VĐV khác tỏa sáng, song Đỗ Ngân Thương vẫn được bạn bè và các HLV ngưỡng mộ khi cô vẫn luyện tập chăm chỉ.

“Tôi đã làm quen với TDDC từ khi 4, 5 tuổi, tập luyện căng thẳng bộ môn này từ năm 7 tuổi tại Trung Quốc, thời gian gắn bó với nó quá dài, nếu không thường xuyên vận động, ép dẻo, cơ thể bị căng cơ rất khó chịu”, Ngân Thương cho biết.

Ngân Thương có thành tích chói sáng. Trong sự nghiệp của mình, Ngân Thương đã đoạt được 7 huy chương vàng qua các kỳ SEA Games 22, 23, 24 và 26 tại các hạng mục của môn TDDC - Ảnh: Khả Hòa

Hiện tại, ngoài giờ làm việc chính thức tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội, nhiều buổi tối trong tuần, búp bê còn làm cô giáo tại lớp học ép dẻo cho cả trẻ em và người lớn. “Ép dẻo là phần khó nhất, khiến nhiều người phải "khóc thét", nhưng nếu tập luyện thành thục sẽ thấy cơ thể được giải phóng”, nữ HLV trẻ cho hay.

Thật ra, Ngân Thương đi dạy ép dẻo “một công đôi ba việc”. Cô giáo sinh năm 1989 hi vọng lớp học sẽ là cơ hội, biết đâu cô sẽ tìm được các VĐV nhí, có tố chất để tuyển chọn vào bộ môn TDDC Hà Nội.

Ngân Thương trêu đùa: “Tôi đi đường hay để ý quan sát, nếu có một em bé nào tôi linh cảm sẽ tập TDDC tốt, tôi lân la trò chuyện. Nhưng giờ, Hà Nội vội quá, ai cũng hối hả, thành ra cách làm này không ổn”. Ước mơ, hi vọng của Ngân Thương và các HLV TDDC khác là muốn bộ môn này được phổ biến hơn nữa trong hệ thống các trường học, các trung tâm thể dục bên ngoài.

"Rực rỡ hay lụi tàn cũng trong tay mình"

“Mấy hôm nay đọc báo, tôi bần thần cả người khi hay tin cô bé taekwondo Hoàng Hà Giang qua đời. Rất thương và xót xa cho Hoàng Hà Giang, em ấy còn quá trẻ”, Ngân Thương ngậm ngùi.

“Nhiều người hỏi tôi, có bao giờ thấy hối tiếc vì đã theo TDDC hơn 20 năm qua không, tôi trả lời ngay: không. TDDC cho tôi chấn thương để tôi cố gắng vượt qua, cho tôi thất bại để nỗ lực làm lại, cho tôi vinh quang để được những đãi ngộ xứng đáng. Mỗi người nên tự tạo cho mình số phận, rực rỡ, tỏa sáng hay lụi tàn cũng trong tay mình. Mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp”, Ngân Thương chân thành.

Đỗ Ngân Thương luôn hồn nhiên, trẻ trung - Ảnh: Thúy Hằng

“Chị có chạnh lòng không khi nhiều người so sánh Ngân Thương với nhiều tài năng TDDC khác?”, Thanh Niên hỏi Ngân Thương. Búp bê cười: “Tôi không đọc quá nhiều báo, nhưng tôi nghĩ nếu mọi người so sánh thường so sánh tôi với Phan Thị Hà Thanh. Hà Thanh với tôi như hai chị em, chúng tôi gắn bó lâu dài cùng nhau, chia sẻ khó khăn, yêu thương nhau. Mà Hà Thanh cũng đang là ngôi sao sáng, cho tôi một chút hào quang từ em ấy cũng rất tuyệt”.

Thúy Hằng