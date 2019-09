Các võ sỹ Việt Nam nói gì trước lúc thượng đài ONE Championship?

Tại sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH diễn ra ngày 6.9 có sự tham dự của các võ sỹ Việt Nam là Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Thanh Tùng, cùng với sự góp mặt của võ sỹ người Anh gốc Việt Michael Phạm với biệt danh “Quái thú phương Đông”, Chris Nguyen người Úc gốc Việt và Bi Nguyen “Ong Sát Thủ” người Mỹ gốc Việt. 5 võ sỹ này được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi lần đầu ONE Championship được tổ chức tại Việt Nam.

Bi Nguyễn (phải) trình diễn kỹ năng Khả Hòa

Đặc biệt nhất là Bi Nguyễn, bởi cô thể hiện sự mạnh mẽ của mình trong các pha trình diễn. Bi Nguyễn tự tin tuyên bố cô sẽ hạ knock-out đối thủ ở trận chiến vào ngày 6.9 tới: “Tôi không bao giờ xem nhẹ đối thủ của mình, Puja Tomar là một võ sỹ rất lỳ đòn. Tôi chuẩn bị rất kỹ để đối đầu với những thế mạnh và chiến thuật của cô ấy. Hy vọng cả hai sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp. Tôi chắc chắn sẽ hướng đến chiến thắng bằng knock-out để làm quà tặng người hâm mộ.”

Sau Bi Nguyễn, Nguyễn Trần Duy Nhất cũng rất được quan tâm bởi những thành công của anh trong những năm vừa qua. Duy Nhất tuyên bố: “Trong vài năm qua, ước mơ của tôi là được thi đấu trước mặt bạn bè và gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh . Giờ đây, được thi đấu dưới ánh đèn sáng rực của ONE Super Series - nền tảng võ thuật đối kháng lớn nhất trên thế giới - tôi vô cùng phấn khởi. Tôi đang rất tập trung vào việc thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của tôi vào thứ sáu này. Tôi tin mình sẽ không làm thất vọng người hâm mộ”.

Nguyễn Trần Duy Nhất (phải) là võ sỹ nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam Khả Hòa

Nổi tiếng không kém là võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng, người từng đánh bại võ sỹ chủ nhà Trung Quốc để đoạt cúp vàng giải kickboxing K-1 vào đầu năm 2019 nói: “Tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội của mình để chứng minh với thế giới rằng các võ sỹ Việt Nam hoàn toàn có thể trở nên vượt trội. Tôi đang rất háo hức và nóng lòng được thượng đài”.

Nguyễn Thanh Tùng (trái) sẵn sàng cho trận đánh lớn Khả Hòa

Trong lần đầu ONE Championship tổ chức ở Việt Nam còn có sự tham dự của Michael Phạm người mang 2 dòng máu Việt – Anh. Trong lần đầu được đánh ở Việt Nam, Michael Phạm bày tỏ: “Được thi đấu ở sự kiện ONE đầu tiên diễn ra tại Việt Nam là một vinh dự to lớn đối với tôi. Tôi luôn mơ ước được trở lại Việt Nam và thể hiện các kỹ năng của mình. Tôi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Bất cứ ai đã nhìn thấy tôi thi đấu đều biết rằng tôi luôn thể hiện những gì tốt nhất và không bao giờ lùi bước trước bất kỳ thử thách nào”.

Michael Phạm háo hức với lần đầu được thi đấu tại Việt Nam Khả Hòa

Người cuối cùng là Chris Nguyễn cũng tuyên bố: “Tôi đã luyện tập chăm chỉ trong thời gian dài để chuẩn bị cho giây phút này. Có được cơ hội để cạnh tranh cùng những tài năng xuất chúng nhất trên thế giới trong ONE Super Series sẽ là bàn đạp vững chắc cho sự nghiệp thi đấu của tôi trong tương lai. Đây là sân chơi hàng đầu thế giới về võ thuật và sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là thời điểm để tôi tỏa sáng, và danh hiệu vô địch thế giới ONE Championship đang trong tầm ngắm của tôi”.